Переговорів з МВФ не буде без ухвалення "антиколомойського" закону
Україна не зможе домовлятись з МВФ про жодну фінансову підтримку без ухвалення закону про регулювання механізмів у сфері діяльності банків. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, ця умова – критична для Міжнародного валютного фонду.
Україна планує отримати від МВФ за програмою підтримки stand-by 5 мільярдів доларів. Про це Марченко повідомив під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує 24 канал.
Дивіться також Як і коли Україна зможе позбутися стосунків із МВФ: думка Гетманцева
Вчора було поставлене питання щодо того, наскільки цей закон є критичний для перемовин з МВФ. На що ми отримали відповідь, що будь-які перемовини з МВФ без голосування цього закону є неможливими, по будь-яких програмах фінансування,
– повідомив Марченко.
Коротко про домовленості між Україною та МВФ
- Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше погодженої трирічної програми розширеного фінансування на 18-місячну програму. Причиною тому – безпрецедентні економічні умови, в яких опинився світ. Водночас обсяг фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду не зміниться.
- Раніше, у грудні 2019, Україна та МВФ домовилися про укладання трирічної програми на понад 5 мільярдів доларів у форматі EFF. Протягом 2020 року планувалося, що Україна отримає 2 транші у 1,75 мільярда доларів. Рішення мав затвердити кабінет директорів, однак цього не сталося.
- Серед причин те, що Україна спершу мала виконати дві вимоги МВФ: відкрити ринок землі і ухвалити так званий "банківський" закон. Станом на початок травня 2020-го одна з умов залишається не виконаною – закон про регулювання механізмів у сфері діяльності банків, так званий "антиколомойський", ще не ухвалили у другому читанні.
- Передбачається, що Верховна Рада розгляне його в остаточному читанні в середу, 13 травня. Опісля розглядатиметься можливість перерахування нового траншу МВФ.