Переговорів з МВФ не буде без ухвалення "антиколомойського" закону

Україна не зможе домовлятись з МВФ про жодну фінансову підтримку без ухвалення закону про регулювання механізмів у сфері діяльності банків. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, ця умова – критична для Міжнародного валютного фонду.

Україна планує отримати від МВФ за програмою підтримки stand-by 5 мільярдів доларів. Про це Марченко повідомив під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, інформує 24 канал.

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Вчора було поставлене питання щодо того, наскільки цей закон є критичний для перемовин з МВФ. На що ми отримали відповідь, що будь-які перемовини з МВФ без голосування цього закону є неможливими, по будь-яких програмах фінансування,

– повідомив Марченко.

Коротко про домовленості між Україною та МВФ