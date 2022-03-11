Переговорні "ультиматуми" Росії викликають подив, – в ОП закликали не вестись на пропаганду

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк закликав менше вестися на російську пропаганду і не довіряти інформації про вимоги Росії.

Михайло Подоляк закликав менше довіряти російській пропаганді.

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За його словами, переговорні "ультиматуми" Росії – про статуси, території, мови, нацифікацію та інше викликає лише подив.

Будь ласка, перестаньте "їсти" в таких обсягах російську пропаганду, яку по наївності передруковують наші Дзеркала,

– зазначив політик.

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні дипломатичні джерела повідомило про ультимативні вимоги російської сторони на двосторонніх переговорах.

Підсумки перемовин України та Росії

У Туреччині 10 березня завершились перемовини міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова щодо припинення війни.

"В мене були дві задачі – домовитись про гумкоридор з та до Маріуполя. Друге – домовитись про 24-годинне перемир'я для розв'язання гуманітарних питань", – заявив Кулеба після зустрічі.

Раніше російська сторона неодноразово оголошувала свої вимоги до України, щоб припинити війну. Серед них лунало визнання Україною Криму як російського, визнання незалежності псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", а також позаблоковий статус України.

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