Така ІПСО вигідніша нам, – полковник запасу про "перегрупування" росіян на Херсонщині

Російська пропаганда раптом заявила, що окупанти "перегруповуються" на лівому березі Херсонщини, аби перейти на вигідніші позиції. Згодом повідомлення швидко видалили й почали казати, що буцім це "провокації" України.

У будь-якому випадку така ІПСО допомагає українським військовим та послаблює дух окупантів. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, з чим може бути пов'язаний даний вкид.

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Росіяни могли б відійти на третю лінію оборони

"Це могло б бути правильне й грамотне рішення росіян про вивід військ на третю лінію оборони. Чому на третю? Вони третю лінію оборони, на лівому березі, створювали одночасно з лінією Суровікіна. Це доволі серйозна лінія оборони, вона десь за кілометрів 15 починається по контуру Дніпра після підриву Каховської ГЕС", – сказав льотчик-інструктор.

Лінія Суровікіна Це фортифікаційний комплекс споруд та окопів, побудований російськими загарбниками в окупованих Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Частина лінії, що розташована в Херсонській області має довжину близько 140 км, а в Запорізькій та Донецькій областях – близько 300 км. Сама лінія складається з великої кількості мінних полів, протитанкових ровів, "зубів дракона" або ж "пірамідок" та окопів. Зі супутникових фотографій видно, що оборонна лінія складається з трьох частин укріплень.

Росіяни вирахували, де зупиниться прилив води, й одразу почали будувати міцну третю лінію оборони. Наразі перша та друга лінії повністю зруйновані та не підлягають відновленню. Будь-яка спроба рити тунелі чи закріпити позиції, завершується утопленням ворожої техніки.

ІПСО суттєво вплинуло на окупантів

За словами Світана, дана ІПСО спрямована більше на російське військо, аби поглянути на реакцію.

Це якраз впливає на росіян. Ми ж працюємо за планом. Така ІПСО вигідніша нам та не діє на нас,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

З одного боку, вкид могли зробити, аби росіяни справді спробували відійти на третю лінію оборони. Однак таке намагання припинило російське політичне керівництво.

Яка ситуація на окупованій території: дивіться відео

З іншого боку, російське військове командування справді могло зробити прорахунок й самостійно "вдарити" по психіці своєї ж армії, заявивши про "перегрупування". Тому під час реального відступу в окупантів може початися паніка та вони не зупиняться на третій лінії оборони, а побіжать через Маріуполь у Ростов або відразу в Крим.

Що відомо про "перегрупування" окупантів

Центр національного спротиву повідомив, що росіяни проводять інформаційну операцію проти України й оголосили про "перегрупування військ", яке наразі не зафіксовано. При цьому в ЦНС зауважили, що "відхід російських військ з Херсонщини – справа часу, й тому по факту ми маємо лише передчасний реліз".

В Інституті вивчення війни вважають, що військове командування Росії могло дати вказівку російським медіа оприлюднити, а потім відкликати ці повідомлення в рамках ІПСО, яка має на меті змусити Сили оборони недооцінити наявні російські окупаційні війська на лівому березі Херсонської області.

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що інформаційні "вкиди" російських ЗМІ щодо "перегрупування" військ на Херсонщині – це теж "елементи ведення бойових дій".

Відхід росіян захистив би Херсон від артилерійських обстрілів та допоміг би українським військовим розпочати підготовку плацдармів для форсування Дніпра, якщо буде ухвалене таке рішення.