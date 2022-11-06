В російській армії процвітають пияцтво та повна дезорганізованість: перехоплення розвідки

Розвідка України перехопила черговий телефонний дзвінок окупанта. ГУР вияснило, що він служить у 239-му мотострілецькому полку Росії та перебуває зараз на Херсонському напрямку.

З перехопленої розмови росіянина залишається дивуватися, як його рота взагалі ще подає ознаки життя. Так, окупант у розмові з дружиною обговорив втрати, пияцтво в армії та її дезорганізованість.

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Проблеми з продовольством та пияцтво

Уже не в одному перехоплені окупанти жаліються на одне й те ж – на проблеми з продовольством. Через це їжу їм доводиться роздобувати самим. Нещодавно, за словами росіянина, він та двоє його побратимів через це відправилися до найближчого села в 10 кілометрах, щоб роздобути бодай щось.

Однак у Безводному залишилось лише 3–4 людей, тож знайти хоча б картоплі їм не вдалося. Натомість зустріли місцевого пасічника, у якого роздобули 50 літрів вина. При цьому загарбник відзначив, що у всієї його невеличкої команди було велике бажання пристрелити чоловіка, адже той "чомусь" вважає, що усі окупанти – останні негідники.

Знайшли, коротше, мужика – хохла також. Таке бажання було його пристрелити всім,

– розповів окупант.

При цьому цивільна жінка з тилу Росії розуміє, що брати напої у місцевих, які відкрито ненавидять окупантів, небезпечно, а самі солдати чомусь ні. Так, окупант зі сміхом поділився, що у результаті 40 людей з його роти "злягли": почали битися між собою та стріляти без огляду. Зокрема й 6 раз прикладом вдарили начальника продовольчого постачання, який повинен забезпечувати солдатів їжею.

Дезорганізованість у російській армії

Однак це не саме "дно" у його роті, адже вони та їхня розвідка у тверезому стані вмудрилися ледь не перестріляти одні одного. Так, розвідка, що розташовується поруч, вночі вирішила відправитися за продовольством, однак росіяни сплутали один одного з українцями та відкрили вогонь.

У результаті серед загарбників побільшало поранених, що лише на руку захисникам України. Ба більше, вони ледь не зробили це двічі за 1 добу.

Відзначив росіянин й інший випадок, коли йому довелося заспокоювати дружину, адже та у сльозах повідомила, що 30 окупантів на фронті потрапили під обстріл. Вони були з міста Міас, що у Челябінській області, звідки й сам загарбник. Однак той її поправив – під обстріл потрапило більше чоловік, з яких 35 поранені, а 1 – ліквідований.

Однак здається, що росіянину їх абсолютно не шкода. Ба більше, він стверджує, що окупанти самі винні, адже згуртувалися біля машини, по якій і вдарили ЗСУ.

Становище в армії Росії на фронті

В армії Росії є й інша проблема – жахливе ставлення командування, якому відверто плювати на своїх же. Так, подекуди воно покидає своїх солдатів напризволяще, а тих, хто намагається втекти, зустрічають кадирівці. Вони не пропускають російських солдатів через блокпости назад.

Тож якщо командуванню байдуже на живих, то на мертвих й поготів. Воно відкрито забороняє забирати мертвих росіян з поля бою, адже тоді не доведеться виплачувати "гробові" їх родичам.

Ба більше, списують на тих, хто "безвісти пропав", окупантів, які й самі виходять на зв'язок та скаржаться рідним, що їх покинули в українських лісах.

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