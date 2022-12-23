П'ють з калюжі та сплять у ямі: окупант розповів про умови, які забезпечило його командування

Окупанти день за днем переконуються, що в Україні їм робити нічого. Без обмундирування та базових фізичних потреб їх відправляють на війну вмирати.

Про це стало відомо після чергового перехоплення ГУР. Російський загарбник розповів своєму другові про умови, в яких живе його підрозділ.

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Ні танків, ні їжі, ні води

Окупант сказав своєму співрозмовнику, що військове командування останній раз бачив півтора місяця тому. Далі росіянин розповідає, що викрав в української розвідки спальник.

Російський солдат дуже здивувався такій знахідці, адже в Росії таких теплих та якісних спальників не виробляють.

В цілому все добре, але це не війна, а повна п*зда,

– каже окупант.

Загарбник каже, що їхньому командуванню взагалі начхати на своїх підданих. Командири цураються своїх солдатів та не хочуть навіть чути про якесь незадоволення умовами.

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До слова, окупант розповідає, що гарну та нову військову техніку показують лише по телевізору. Насправді ж на передовій у російських солдатів немає відповідного озброєння, вони сплять у ямах, а воду п'ють з калюж.

Втрати росіян станом на 23 грудня

Втрати Росії у війні проти України вже перевалили позначку в 100 тисяч солдатів. Ба більше, за минулу добу в Україні було ліквідовано ще 550 окупантів.

Крім того, росіяни втратили: