Закликала ґвалтувати українок: дружину окупанта оголосили в міжнародний розшук
Джерело:Радіо Свобода
Одним із найскандальніших перехоплень СБУ був дзвінок окупанта до своєї дружини у Феодосію. Ольга Биковська закликала свого чоловіка ґвалтувати та вбивати українських жінок.
СБУ та Офіс генпрокурора вже завершили розслідування на основі матеріалу "Схем" та російської служби Радіо Свобода. У результаті справу Биковської направили в суд.
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Що загрожує Биковській
Дружині окупанта повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Це тягне за собою позбавлення волі на строк до 12 років.
Її оголосили у державний, міждержавний та міжнародний розшук, а також заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який може бути застосований після її затримання.
Розмова окупанта та його дружини про ґвалтування українських жінок: дивіться відео
Як встановили правоохоронці, "громадянка Росії, на ґрунті особистої неприязні до українського суспільства та зневаги до українських жінок, закликала свого чоловіка – військовослужбовця окупаційної армії Росії, підрозділи якого перебували на території Херсонської області, ґвалтувати українських жінок, які перебувають в умовах тимчасової окупації".
Журналісти ідентифікували дружину окупанта: що відомо
- Йдеться про російського військового та його пасію, чию телефонну розмову перехопила СБУ. У ній дівчина закликала свого "коханого" окупанта ґвалтувати українок, разом з тим не розповідати їй про це.
- Журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах російські номери, з яких подружжя орків телефонували одне одному. За цими номерами вони знайшли їхні сторінки у російській соцмережі "Вконтакте". З'ясувалось, що подружжя звуть Роман та Ольга Биковські.
- Роман та Ольга родом з Орловської області Росії. Окупант раніше служив у полку Росгвардії, і публікував фото з міста Балашиха, що у Підмосков'ї. З початком повномасштабного вторгнення брав участь в окупації Херсонщини.
- Журналісти також встановили підрозділ, у якому служить Биковський, завдяки фото його друзів у "Вконтакте". На шевронах його товаришів по службі видно, що це Оперативна дивізія особливого призначення імені Дзержинського. Вона вважається елітним підрозділом Росгвардії.