Закликала ґвалтувати українок: дружину окупанта оголосили в міжнародний розшук

Одним із найскандальніших перехоплень СБУ був дзвінок окупанта до своєї дружини у Феодосію. Ольга Биковська закликала свого чоловіка ґвалтувати та вбивати українських жінок.

СБУ та Офіс генпрокурора вже завершили розслідування на основі матеріалу "Схем" та російської служби Радіо Свобода. У результаті справу Биковської направили в суд.

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Що загрожує Биковській

Дружині окупанта повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Це тягне за собою позбавлення волі на строк до 12 років.

Її оголосили у державний, міждержавний та міжнародний розшук, а також заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який може бути застосований після її затримання.

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Як встановили правоохоронці, "громадянка Росії, на ґрунті особистої неприязні до українського суспільства та зневаги до українських жінок, закликала свого чоловіка – військовослужбовця окупаційної армії Росії, підрозділи якого перебували на території Херсонської області, ґвалтувати українських жінок, які перебувають в умовах тимчасової окупації".

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