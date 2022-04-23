Переховуватися – це приниження, – Зеленська сказала, що ніколи не пробачить цього росіянам

Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала питання своєї безпеки. Вона та її діти повинні переховуватись через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Дружина президента зізналася, що відчуває себе приниженою через те, що повинна ховатися. Хоч це й необхідно з міркувань безпеки.

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При цьому вона зауважила, що загроза життю наразі висить над кожним мешканцем України. І вона ніколи цього не пробачить росіянам.

Переховуватися – це приниження. Я відчуваю це приниження щохвилини. Я ніколи цього не пробачу. А загроза життю постійно існує для кожного з нас – для всіх жінок, чоловіків та дітей України. Очевидно, що всіх нас знищити неможливо. І кожен, хто вціліє, назавжди збереже це почуття,

– сказала перша леді країни.

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