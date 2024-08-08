"Атеш" зафіксував, що Росія перекинула ППО ближче до Кримського мосту

Російські окупанти перекинули ППО в тимчасово окупованому півострові ближче до Кримського мосту. Партизани додали, що ворог через незахищеність певних ділянок, як Курська область, змушений вживати заходів зі зняття озброєнь із різних ділянок фронту і перекидати військові системи, для закриття вразливих місць в обороноздатності.

Перекидання ППО Росією поближче до Кримського мосту зафіксували партизани руху "Атеш". Там оприлюднили відповідні кадри.

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Росія перекидає ППО поближче до Кримського мосту

Наш агент у Криму виявив перевезення двох систем ППО Бук-М2 і С-400 для подальшого ешелонування біля Кримського мосту на Таманському півострові,

– ідеться в повідомленні.

За даними "Атеш", колону супроводжували військові машини, у тому числі два УРАЛи з особовим складом.

Партизани додали, що оборонна система Росії стикається з серйозними проблемами, пов'язаними з незахищеністю окремих ділянок, таких як Курська область. Тому окупанти в терміновому порядку змушені вживати заходів щодо зняття озброєнь з різних ділянок фронту та перекидати військові системи для закриття вразливих місць в обороноздатності.

"Очевидно, збройні сили Росії очікують удари по мосту в найближчі місяці і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування мосту", – додали в "Атеш".

Партизани зафіксували перекидання систем ППО ближче до Кримського мосту: дивіться відео