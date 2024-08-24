Переконаний, що війна незабаром закінчиться, – Дуда

Україна переможе російську агресію і відстоїть свою незалежність, об'єднавши зусилля. Війна закінчиться перемогою сил свободи над світом тиранії.

На цьому наголосив президент Польщі Анджей Дуда під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України, інформує 24 Канал.

Дивіться також Росіянам буде складно вимовити, що прилетіло, – Зеленський про нову дрон-ракету "Паляниця"

Він наголосив, що не мав і не має найменшого сумніву, що об'єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, український народ відстоїть свою незалежність.

І хоч сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться на смерть і життя, бореться за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром закінчиться перемогою сил свободи над світом тиранії,

– наголосив Дуда.

Тоді, за словами Дуди, "з темряви війни, на руїнах її вигорілих територій почне куватись новий світ".

Президент Польщі також підтвердив, що його країна підтримає Україну на шляху до вступу в ЄС.