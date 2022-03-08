Перелік продуктів, ціни на які контролюватимуть ОВА та Нацполіція

ОВА спільно з Нацполіцією контролюватимуть ціни на товари першої необхідності. Мовиться, зокрема, про їжу: макарони, молоко тощо.

Ціни на товари першої необхідності повинні контролюватися. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомляє 24 канал.

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Ціни контролюватимуть на такі види продуктів:

борошно;

макаронні вироби;

хліб;

м'ясо;

молоко тощо.

До переліку контрольованих товарів також входять певні групи лікарських засобів та пальне.

Контроль запобігатиме виникненню недобросовісної конкуренції та підвищенню цін. Зараз час об'єднуватися та піклуватися один про одного,

– заявив Чернишов.

Звернення Чернишова: дивіться відео

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