Переломного моменту ще немає, нам реально складно, – Костенко про зброю від партнерів
За останні дні кількість зброї від наших західних партнерів не збільшилась, але почастішали точні ударів та масованість ураження ворожих позицій. Наші захисники навчились завдавати окупантам якомога більшої шкоди артилерійським вогнем і таким чином – максимізували ворожі втрати.
Про це 24 каналу розповів народний депутат Роман Костенко. Він також додав, що вчора став свідком того, як наші захисники знищили російські гармати "Мста-Б".
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Окупанти саме цією зброєю вели обстріли наших позицій, завдяки злагодженій та грамотній роботі ЗСУ – певні цілі вдалось ліквідувати, зазначив депутат.
Переломного моменту на фронті поки не сталось, ми чекаємо на важку зброю від союзників. Основне завдання наших військових зараз – тримати позиції і чекати надходження далекобійної артилерії, яка допоможе нам прикривати позиції від ворожого вогню,
– зазначає Костенко.
"Станом на зараз ми "витягуємо", але українським захисникам складно. Це війна і не варто применшувати шкоду, яку приносять російські окупанти", – додав нардеп.
Тому поки боремось тим, що у нас є і з нетерпінням чекаємо на збройне поповнення від союзників, щоб здійснити перелом, і показати ворогу, де його місце, зазначає Роман Костенко.
Додамо, українські захисники проводять успішні контрнаступальні дії на Херсонщині. Зокрема, під контроль України повернули Таврійське.
Також ЗСУ ведуть тактичні дії з метою зайняття кращих позицій для контрнаступу біля кількох населених пунктів – Киселівца, Солдатське та Олександрівка. Загалом, нашим захисникам також вдалось відсунути лінію фронту від Запоріжжя ще на 5-7 кілометрів.
Росія все ще має сили та засоби для продовження війни
Про це розповіли у Головному управлінні розвідки України. Так також додали, що Збройні Сили України зірвали план путінського "бліцкригу" щодо захоплення Києва, Харкова й Одеси. Тому тепер основні свої зусилля російські окупанти зосередили на Сході нашої держави.
За інформацією ГУР МО, ворог наразі застосовує на території нашої держави загалом 103 батальйонно-тактичні групи, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр російських окупантів перебувають у резерві та можуть бути використані у повномасштабній віні проти України згодом.
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