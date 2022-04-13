"Переломы открытые, пи*дец": окупанти скаржаться на командирів, яким плювати на солдатів
Джерело:СБУ
СБУ перехопила чергову розмову окупантів. Росіянин розповідає, як вони потерпають від наших захисників, а також скаржаться на командирів, яким плювати на солдат.
Загарбник говорить, що вчора ЗСУ розбили колону росіян.
До речі Більше не хочу бути "фаршем": окупант жаліється матусі, що його кинули напризволяще
"Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было,
– зізнається росіянин.
Російські підрозділи відмовляються виконувати накази
За словами військового, підрозділи збройних сил РФ, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази. Розповідають, що "там повний пі**ец".
На тих, хто бунтує, окупанти заводять документи та звільняють. Загарбник скаржиться, що командування не дбає про солдат.
"Наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й", – підсумував солдат.