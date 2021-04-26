Переляку не було, я б назвав це "бардаком", – ліквідатор аварії на ЧАЕС Святненко

Полковник внутрішньої служби у відставці Михайло Святненко першим сфотографував зруйнований четвертий блок ЧАЕС. Він розповів, які емоцій пережив 26 та 27 квітня 1986 року та про те, чи були готові ліквідатори до того, з чим зіткнулись.

Саме Святненко склав від руки першу карту рівнів радіації. Про це ліквідатор розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Все тут Чудово розумів, що це вибух, – автор першої карти рівнів радіації та фото блоку ЧАЕС

Святненко одразу зрозумів, що стався вибух

У час аварії на Чорнобильській електростанції Святненко працював старшим інженером відділу Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Київської області. Він зауважив, що навіть перепитати, що трапилось не можна було – адже все було засекречене. Всім казали, що це пожежа, проте Святненко вже розумів, що це був вибух.

Святненка та ще 5 офіцерів включили до групи дозиметристів.

Всі ми отримали загальновійськові захисні комплекти: гумові штани з бахілами, куртки з капюшонами, протигази, тривожні валізи. Після цього ми очікували команду виїжджати на станцію. Більшість машин вже тоді із районів були направлені до місця надзвичайної події в Прип'яті,

– розповів Святненко.

На ЧАЕС вони виїхали вранці 27 квітня. Їм поставили завдання – провести радіаційну розвідку Прип'яті. Саме тоді Святненко і зробив фото зруйновного четвертого енергоблоку. Одягнуті військові були у звичаний одяг, протигази залишились у машині, у якій приїхали з Києва.

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"Це, як то кажуть, був поспіх і халатність, безпосередньо, наших командирів. Це ж була наша безпечність. І коли ми тільки стартанули їхати, я тут же спохватився і кажу: "Вася, а ми ж костюми забули. Хоча б протигази взяли б. Ми ж виїжджаємо на об'єкт після вибуху", – розповів ліквідатор.

Це була людська недбалість, – Святненко

Святненко наголосив, що на той час цей ректор вважався найбезпечнішим і мав потрійний захист. Проте це була і дуже висока відповідальність, якою знехтували. Адже ті історичні фотографії тодішній капітан робив без респіратора та навіть марлевої маски.

Такого переляку не було, але я б назвав це "бардаком". Це, фактично, була людська недбалість,

– додав Святненко.

На момент Чорнобильської трагедії Михайлу Святненку виповнилося лише 29 років. Аварія вплинула на здоров'я, як самого Мизайла так і його близьких. У 1990 році на експертній раді ліквідатору заочно по документам винесли, що він перехворів гострою променевою хворобою І ступеня.

Дивіться відео про Чорнобильську аварію: