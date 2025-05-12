У бригаді "Рубіж" сказали, чи змінилось щось на фронті 12 травня

Україна, ЄС та США наполягали на повному припиненні вогню з 12 травня, яке мало стати передумовою для мирних переговорів. Але своїми діями Кремль вкотре підтвердив, що не хоче завершення війни.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів 24 Каналу, що на ділянці фронту, де оборону тримає його підрозділ, відчутних змін немає. Пропозиція про перемир'я майже ніяк не позначилася на діях окупантів.

Читайте також Шанс на мир чи обман Путіна: усе про заяви Росії та України про переговори й реакцію світу

Що відбувається на фронті

Кількість боєзіткнень на фронті показує справжні наміри очільника Кремля. Упродовж останніх двох тижнів на ділянці бригади "Рубіж" дещо зменшились темпи штурмових дій. Але це не означає, що ворог не намагається зайти на позиції, використовуючи всі типи озброєння.

Якщо ми говоримо саме про їхні класичні піхотні штурми малими групами, то десь два тижні тому (початок травня – 24 Канал) їхня кількість почала зменшуватися,

– додав офіцер.

Але навряд чи це пов'язано з "перемир'ям". Росіяни завжди використовують таке затишшя для того, щоб підтягнути свої резерви. Потрібно розуміти, що росіяни зазнають просто величезних втрат у "м'ясних штурмах". Вони відбуваються щодня. Вже о 5 ранку окупанти можуть починати штурм і до самого вечора намагаються дійти до українських позицій.

Вони йдуть пішки, їдуть на мотоциклах. Відповідно зазнають величезних втрат. Така тактика потребує постійних ротаційних дій, поповнення особового складу. Скоріш за все, розмовами про перемир'я ворог намагається замаскувати ротаційні дії особового складу для посилення своїх позицій.

Про жодне припинення вогню не мовиться. Справді інколи кількість піхоти зменшується, але основні засоби ураження противника не міняються. Це FPV-дрони, скиди, "важкі" дрони, артилерія, міномети – все це залишається в такій самій інтенсивності,

– підсумував Володимир Черняк.

Нагадаємо, Владімір Путін 10 травня запропонував провести переговори з Україною у Туреччині. Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме Путіна у Стамбулі й сподівається, що Росія не шукатиме відмовок. Президент України вкотре наголосив, що передумовою переговорів має бути повне припинення вогню.