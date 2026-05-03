Це гарний знак: аналітик відповів, чому Путін сам попросив про перемир'я на 9 травня

Ініціатива щодо перемир’я з боку Путіна викликана не бажанням миру, а нездатністю російської ППО захистити власну територію від українських дронів. Водночас Україна має всі підстави не дати спокійно провести це дійство.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, що ні США, ні Європа не чинять достатнього тиску, тому для Путіна немає стимулу йти на реальний мир.

Чому Кремль не може гарантувати безпеку на 9 травня?

За словами експерта, росіяни вміють працювати з ППО, і недооцінювати їх не варто. Але територія настільки велика, що повністю закрити її від дронів неможливо, і це не під силу жодній країні світу.

Україна має всі інструменти та всі підстави зробити 9 травня небезпечним для Москви – як симетричну відповідь на терористичні атаки по українських містах. У різних регіонах Росії вже видно результат.

Мешканці Пермі виходять на каву – і лунає тривога. "Який жах, як страшно" – кажуть вони. Москвичам теж страшно, коли летять дрони. Саме тому вже зараз говорять про обмеження зв’язку в столиці РФ і навіть про недопуск депутатів Держдуми на парад. Ось чому в Кремлі просять про це перемир’я,

– пояснив Клочок.

Минулого року Путін оголосив його лише через тиск Трампа. А тепер і Лукашенко, і Трамп заявляють, що це їхня ідея – і ця плутанина сама по собі показова. Усе це свідчить про одне: Росія не має достатньо засобів, щоб безпечно провести парад. Водночас Зеленський пропонує інше, а саме: тривале перемир’я і перехід до дипломатії.

"Але я не бачу у Кремлі намірів зупиняти війну. Можливо, станеться щось неординарне, але передбачити кінець війни вкрай складно. Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас сказала, що не буде принижуватися перед Путіним і просити про переговори. Також вона наголосила, що США мають проявити характер. Добре, що Швеція хоча б одне російське судно затримала і конфіскувала", – сказав Клочок.

Наразі ні Європа, ні Трамп не чинять реального тиску на Росію. Проте те, що Путін вже не може гарантувати безпеки на власній території – кардинально міняє ситуацію.

Зверніть увагу! Політолог Тарас Загородній зазначив, що Кремль має чітку мету, але намагається замаскувати її публічною риторикою. Розмови про перемир’я на 9 травня з’явилися саме тоді, коли в Москві активно готуються до параду, і, ймовірно, побоюються нових ударів по своїй території. Невдовзі після цього відбулася телефонна розмова Путіна з Трампом, і такий збіг лише підсилює підозри, що за заявами про паузу стоять зовсім не мирні наміри.

Що відомо про позиції України до перемир'я на 9 травня?

Україна вже відреагувала на пропозицію Путіна, яку той передав через Трампа. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що Київ готовий до тривалого припинення вогню і зацікавлений саме в такому форматі, а не в короткостроковій паузі на один день.

Водночас можливості України суттєво зросли порівняно з минулим роком. Політтехнолог Загородній нагадав про торішні "феєрверки" та перебої в роботі російських аеропортів і припустив, що Сили оборони можуть і цього року підготувати "доповнення" до святкового параду.