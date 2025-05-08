ЗСУ отримали розпорядження відкривати вогонь у відповідь, – ЗМІ

Опівночі 8 травня почало діяти так зване "триденне травневе перемир'я", яке оголосив російський диктатор Владімір Путін з нагоди сакрального для окупантів 9 травня. Однак російська армія порушує режим припинення вогню, а тому ЗСУ будуть діяти дзеркально.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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ЗСУ відповідатимуть на російські обстріли

Росія оголосила так зване "перемир'я", яке нібито буде тривати з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Хоча окупанти самі оголосили про "припинення вогню", однак вже неодноразово його порушували.

Як повідомляють джерела Суспільного, Збройні Сили України будуть відкривати вогонь у відповідь, коли російська армія буде порушувати так зване "перемир'я". Так, підрозділи та бригади, які діють у Херсонській області, а також на Покровському напрямку, вже отримали розпорядження відкривати вогонь у відповідь.

Противник порушує режими припинення вогню, який сам оголосив, на Херсонщині. Ми працюємо у відповідь,

– заявили військові у коментарі журналістам.

Крім того, військові 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" повідомили Суспільному, що Росія, хоча і зменшила кількість обстрілів та атак, однак про повне припинення вогню не мовиться.

До слова, Дмитро Плетенчук також наголосив, що українські ВМС не мають ілюзій щодо оголошеного Путіним так званого "перемир'я". Відтак, усі Сили оборони продовжують працювати в штатному режимі.