"Україна жодних пропозицій не отримувала": в МЗС прокоментували ідею перемир'я на 9 травня

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін запропонував оголосити перемир'я на 9 травня. Однак в МЗС України вважають цю ініціативу Кремля звичайною піар-акцією та намаганням росіян продемонструвати Заходу нібито конструктивність.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях дипломатичного благодійного ярмарку Charity Fair 2025, повідомляє ТСН.

Як в МЗС оцінюють заяви Кремля?

Андрій Сибіга зазначив, що наразі Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій або звернень щодо запровадження тимчасового перемир'я.

Це чергова маніпуляція, чергова спроба сподобатися росіянам і передусім американцям, показати якийсь елемент конструктиву. Президент України чітко заявив, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала, але ми віддані мирним зусиллям,

– підкреслив дипломат.

Він нагадав, що Україна неодноразово озвучувала свою позицію та заявляла про готовність до безумовного перемир'я після досягнення справедливих домовленостей.

Також, за словами Сибіги, йдеться про чергову російську піар-акцію, орієнтовану насамперед на внутрішню аудиторію, зокрема через проведення так званих "парадів мракобісся".

Цікаво! Цьогоріч участь у параді 9 травня на Червоній площі в Москві підтвердили лідери чотирьох держав. У цей список потрапив президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Для порівняння, минулого року парад у Москві відвідали лідери 27 країн, зокрема представники Китаю, Сербії, Венесуели, Бразилії, Куби, Вірменії, Єгипту, В'єтнаму, Ефіопії та частково визнаної Палестини.

Нагадаємо, напередодні 9 травня, паралельно з заявами про перемир'я, Росія намагається активізувати свої зусилля на фронті. Як розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, армія противника може спробувати висадитися на правий берег Херсонщини або активізуватися на Сумському напрямку під приводом створення "буферної зони".

Ще одним кандидатом на "переможну" доповідь для російського диктатора може стати Костянтинівка на Донеччині. Місто вже фактично перебуває в напівоточенні і ситуація там, на жаль, погіршуватиметься.

З чого почалися розмови про перемир'я?