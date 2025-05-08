"Росія бреше": у ЦПД розповіли про те, чому "перемир'я" так і не настало

Хоча Росія й оголосила так зване "перемир'я" на три дні, проте продовжує систематично його порушувати. Окупанти, хоча і зменшили кількість атак та обстрілів, проте про повне припинення вогню не мовиться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Росія бреше про "перемир'я"

Коваленко наголосив, що Росія бреше про так зване "перемир'я" на фронті. Режим припинення вогню не працює, адже окупанти продовжують атакувати та штурмувати позиції ЗСУ.

За перемир'я хочуть видати тільки відсутність "Шахедів" у небі, але перемир'я – це коли ніхто з них не стріляє, не тривають їх штурмові дії, як зараз, і замовкає вся арта,

– наголосив Коваленко.

До слова, українські військові, які діють у Херсонській області, а також на Покровському напрямку, у коментарі журналістам повідомили, що вже отримали розпорядження відкривати вогонь у відповідь.

Крім того, українські ВМС не мають ілюзій щодо оголошеного Путіним так званого "перемир'я". Відтак, усі Сили оборони продовжують працювати в штатному режимі.