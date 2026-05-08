Перемир'я 9 травня: у Зеленського розповіли, як діятиме Україна

Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією. Стало відомо, чи можливі у цей період удари України по території країни-агресорки.

Джерело у владі повідомило 24 Каналу, що Україна діятиме дзеркально.

Чи можливі атаки на Росію у період перемир'я?

Співрозмовник пояснив, що ударів по параду у Москві точно не буде. Володимир Зеленський відповідним указом виключив місце проведення урочистостей у російській столиці з плану застосування українського озброєння.

Щодо решти території Росії, то усе залежатиме від поведінки самих окупантів. Якщо вони не будуть стріляти, то Україна теж не стрілятиме. Якщо росіяни не запускатимуть ракети і дрони, то від цього стримаються і українці.

За словами посадовця, Україна дозволила Росії безпечно провести парад на 9 травня в обмін на звільнення 1000 українців з полону.

Зауважимо, що на цьому моменті наголосив і сам Володимир Зеленський, коментуючи триденне перемир'я з Росією. "Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому", – пояснив президент.

Україна та Росія домовилися про 3 дні "тиші" за посередництвом США

8 травня Дональд Трамп анонсував триденне перемир'я у війні в Україні та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. І у Києві, і у Москві підтвердили цю домовленість.

Нагадаємо, що ще наприкінці квітня Володимир Путін анонсував перемир'я на 9 травня. У Кремлі зухвало заявили, що, мовляв, для припинення вогню їм не потрібна згода з боку Києва.

Тоді Володимир Зеленський запропонував Кремлю наступну угоду – розпочати припинення вогню у ніч на 6 травня. Якщо окупанти погодяться, тоді можна буде говорити про безпеку параду у Москві на 9 травня.

Росіяни проігнорували пропозицію українського лідера. Упродовж останніх днів вони погрожували масовано атакувати Київ і "центри прийняття рішень", якщо Україна наважиться зірвати парад. Погрози лунали як з вуст російських пропагандистів, так і з вуст представників Кремля.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що погрози російських пропагандистів про "удар у відповідь по Києву" є елементом інформаційно-психологічної операції. На його думку, у Кремлі серйозно бояться можливих атак по Москві та Московській області, особливо по військових і стратегічних об'єктах.

Експерт припустив, що українська атака великою кількістю дронів могла б перевантажити російську ППО. Хоча така операція була б дорогою, її результат міг би мати серйозний ефект для Росії.

За словами Світана, удар по Москві 9 травня став би великим репутаційним ударом для Володимир Путін та показав би слабкість російської влади. Адже вся Росія цього дня стежитиме саме за подіями у столиці.

Він також додав, що погрози Кремля безглузді, оскільки Росія й без того регулярно атакує Київ та інші українські міста.