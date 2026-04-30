Переживає за парад: у ЦПД пояснили, чому Путін запропонував перемир'я на 9 травня

В Україні розкритикували заяви Росії про можливе перемир'я на 9 травня. Такі "ініціативи" не свідчать про реальне прагнення завершити війну.

Про це інформує начальник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

Чому Путін запропонував мир на 9 травня?

Коваленко вважає, що ідеться не про реальні кроки до миру, а скоріш про спробу спокійно провести парад у Москві. Заяви, каже, мають пропагандистський характер і точно не свідчать про готовність Росії припинити війну в Україні.

Путін переживає за парад на 9 травня, тому вирішив зробити вигляд, що готовий "припинити вогонь на добу" і це типу велика послуга? Це ж смішно, і взагалі не має нічого спільного із наближенням до завершення війни,

– наголосив лейтенант.

За його словами, Росія могла б припинити бойові дії повністю, якщо справді прагне миру. Натомість "послуга Кремля" пов'язана насамперед із проведенням масових заходів у Москві та питаннями безпеки під час них.

"Він (Путін – 24 Канал) переживає за свою пропагандистську подію, бо не здатен гарантувати ніяку безпеку навіть в Москві", – додав Коваленко.

Важливо! Український політик і державний діяч, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що Володимир Путін уміло маніпулює Дональдом Трампом у своїх інтересах. Також, на думку Яценюка, переговори щодо завершення війни в Україні не є реальним мирним процесом, оскільки російський диктатор переслідує лише власні амбіції та плани, намагаючись затягнути час та уникнути чергового світового санкційного тиску. Політик вважає, що головною метою "гри в мир" Путіна, є зовсім не домовленості з Україною, а спроба вийти на окрему угоду зі Сполученими Штатами.

Перемир'я на 9 травня: що відомо?

Під час телефонної розмови 29 квітня Дональд Трамп запропонував Володимиру Путіну часткове перемир'я на 9 травня.

Крім того, американський президент повідомив, що російський диктатор зацікавлений у домовленостях із Україною щодо завершення війни та готовий розглянути тимчасовий мир на 9 травня.

Путін заявив Трампу про готовність до перемир'я з Україною на 9 травня, зауваживши, що все ж таки хоче досягти цілей "СВО".