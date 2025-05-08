У нас немає ілюзій щодо оголошеного Путіним "перемир'я", – Плетенчук

У ВМС не має жодних ілюзій щодо "перемир'я", оголошеного главою Кремля Владіміром Путіним. Попри обіцянки Росії припинити обстріли, українські військові виконують свої завдання в штатному режимі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ВМС Дмитра Плетенчука в етері телемарафону.

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Яка ситуація в морі після оголошення Путіним "перемир'я"

За словами Плетенчука, станом на зараз ситуація в морі залишається без змін. В акваторії Чорного та Азовського морів немає жодного ворожого корабля.

Звісно, ми постійно чатуємо, моніторимо, проводимо викриття надводної та повітряної обстановки. Тому поки приводів для хвилювання не спостерігається,

– зазначає речник.

Він додав, що Україна має досвід великоднього "перемир'я", коли все звелося до того, що просто не відбувалися масовані повітряні атаки. Тому у ВМС ніхто не покладає на нього надій.

"В нас немає ілюзій з цього приводу, якщо брати ВМС, ми не збираємося іти на 3 дні вихідних, бо Путін пообіцяв, що Росія не буде стріляти. Ні, звісно ми виконуємо завдання в штатному режимі і чудово розуміємо, з ким ми маємо справу", – заявив Плетенчук.

Нагадаємо, що Росія вже запускала КАБи по Сумщині після оголошення триденного "перемир'я". Також росіяни вдарили по житловому будинку в Костянтинівці Донецької області та селам у Харківському районі.