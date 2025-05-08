У Третій штурмовій бригаді назвали першочергові цілі "парадного перемир'я" Путіна
- Путін оголосив перемир'я з 8 до 11 травня, але російські військові його вже порушили.
- Перемир'я має політичну мету, мовляв, показати, що Росія хоче миру, а Україна – ні.
- Цілі також включають укріплення оборонних споруд і налагодження логістики.
Російський диктатор Владімір Путін оголосив перемир'я з 8 до 11 травня, однак російські військові вже його порушили. Окрім перегрупування та покращення логістики, глава Кремля також переслідує політичні цілі.
Мовляв, публічно продемонструвати, що Росія хоче миру, а Україна – ні. Таку думку 24 Каналу висловив підполковник ЗСУ та заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.
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Навіщо Путіну "парадне перемир'я"
На думку заступника командира Третьої штурмової бригади, окрім практичних цілей, як-от укріплення оборонних споруд і налагодження логістики, Росія переслідує й політичні інтереси "парадним перемир'ям".
Тобто декларувати публічно, що вони начебто готові до "перемир'я", а воно "чомусь" не відбувається. Мовляв, "запитуйте в українців, ми ж публічно сказали, що хочемо цього",
– наголосив Максим Жорін.
У такий спосіб Кремль намагається дискредитувати Україну – буцім саме Київ не хоче миру.
Ще один важливий фактор – дата. Російська влада побоюється осоромитися на 9 травня. Адже саме навколо цього дня вибудувана значна частина російської імперської ідеології.
До речі, для участі в параді на 9 травня до Росії приїдуть майже три десятки іноземних лідерів. Зокрема, на вищому рівні буде представлено Азербайджан, Вірменію, Білорусь, Казахстан, Киргизію, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та інші країни.