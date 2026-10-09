Туреччина очікує від України та Росії відповіді щодо перемир'я в Чорному морі

Туреччина передала Україні та Росії офіційну пропозицію щодо запровадження перемир’я у Чорному морі й наразі очікує на відповіді сторін. Головною метою мирної ініціативи є гарантування безпечної доставки зерна та захист навігації в регіоні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час пресконференції зі своєю угорською колегою Анітою Орбан в Анкарі.

Що відомо про пропозицію Туреччини?

За словами очільника турецького МЗС, посилення атак напередодні зимового періоду загрожує навігаційній безпеці в регіоні.

Турецька сторона наголошує, що світові держави не повинні дозволити перетворити чорноморську акваторію на новий фронт у цій війні.

Ми доводимо наші попередження та оцінки до обох сторін. Ми також пропонуємо певні рішення щодо цього питання обом сторонам. Але зараз, прямо перед початком зими, обидві сторони ведуть масштабний наступ, намагаючись здобути воєнну перевагу одна над одною,

– зазначив Хакан Фідан.

Як вже повідомлялося раніше, ініціативу Туреччини з припинення бойових дій у Чорному морі підтримали ООН, ЄС, США, Єгипет та Індія.

Нагадаємо, Україна спільно зі США обговорює можливість секторального припинення вогню, яке передбачатиме припинення атак на морські шляхи та енергетичну інфраструктуру. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ аналізує всі пропозиції партнерів, однак поки не готовий визначити найбільш реалістичний варіант.

Конкретні деталі наразі не розголошують, щоб Росія не могла використати цю інформацію проти переговорного процесу.