На якому етапі перебуває перемир'я на морі: відповідь ВМС
- Перемир'я на Чорному морі поки що не укладено.
- Україна сприйматиме переміщення ворожих кораблів зі східної частини Чорного моря як загрозу, при цьому сторони прагнуть уникати застосування сили та хочуть забезпечити цивільне судноплавство.
Поки що перемир'я на Чорному морі немає. У Військово-морських силах кажуть, що дуже мало конкретики щодо його реалізації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача ВМС Олексія Неїжпапи виданню "Крим.Реалії".
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Як просувається укладення перемир'я в Чорному морі
Нещодавно у США заявили, що перемир'я в Чорному морі укладуть дуже скоро. Але у Києві ставляться до нього скептично.
Командувач ВМС Олексій Неїжпапа говорить, що імплементації домовленостей немає.
Нема поки що конкретних імплементаційних домовленостей з цього питання. Тим більше що переміщення кораблів противника зі східної частини Чорного моря ми будемо розцінювати як небезпеку для нас,
– заявив він.
За словами Неїжпапи, в процесі імплементації домовленостей домовляться про умови перемир'я. Але остаточно ще нічого не схвалено – окрім того, що Україна буде розцінювати рух противника за межами східної частини Чорного моря як небезпеку для себе. І є бажання сторін не застосовувати силу на морі та забезпечити цивільне судноплавство.
Тож не відомо, чи зможе Україна використовувати свої морські дрони проти росіян.
Російський флот зараз у Новоросійську. Але ворог не відмовляється від надії знову панувати на морі. Зокрема, в Керчі окупанти споруджують найбільший корабель Чорноморського флоту "Іван Рогов", який зможе вмістити до 90 одиниць техніки.