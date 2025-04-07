На якому етапі перебуває перемир'я на морі: відповідь ВМС

Поки що перемир'я на Чорному морі немає. У Військово-морських силах кажуть, що дуже мало конкретики щодо його реалізації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача ВМС Олексія Неїжпапи виданню "Крим.Реалії".

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Як просувається укладення перемир'я в Чорному морі

Нещодавно у США заявили, що перемир'я в Чорному морі укладуть дуже скоро. Але у Києві ставляться до нього скептично.

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа говорить, що імплементації домовленостей немає.

Нема поки що конкретних імплементаційних домовленостей з цього питання. Тим більше що переміщення кораблів противника зі східної частини Чорного моря ми будемо розцінювати як небезпеку для нас,

– заявив він.

За словами Неїжпапи, в процесі імплементації домовленостей домовляться про умови перемир'я. Але остаточно ще нічого не схвалено – окрім того, що Україна буде розцінювати рух противника за межами східної частини Чорного моря як небезпеку для себе. І є бажання сторін не застосовувати силу на морі та забезпечити цивільне судноплавство.

Тож не відомо, чи зможе Україна використовувати свої морські дрони проти росіян.

Російський флот зараз у Новоросійську. Але ворог не відмовляється від надії знову панувати на морі. Зокрема, в Керчі окупанти споруджують найбільший корабель Чорноморського флоту "Іван Рогов", який зможе вмістити до 90 одиниць техніки.