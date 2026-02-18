Росія погодилась на одноденне перемир'я для виборів, однак нам необхідно 60 днів, – Зеленський

Російська сторона погоджується лише на одноденне перемир’я для проведення виборів. Водночас Володимир Зеленський наголошував, що для підготовки та організації цього процесу потрібно щонайменше 60 днів.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю виданню Axios під час третього раунду переговорів між українською та російською делегаціями у Женеві.

Чи домовились про перемир'я для проведення виборів в Україні?

Президент України зауважив, що потрібно 60 днів, які, на його думку необхідні, щоб організувати і провести вибори й референдум. Однак Росія вважає, що нібито одного дня буде достатньо.

Зеленський вважає, що така позиція абсурдна і може свідчити про неготовність Кремля до реального миру.

Раніше глава держави заявляв, що після закінчення війни відійде від політики. Та все ж у цьому інтерв'ю сказав, що, ймовірно, вибори доведеться проводити в "нестабільному мирі". За таких умов, він розглядає свою кандидатуру.

Це залежатиме від народу. Побачимо, чого вони хочуть,

– заявив Зеленський.

Також президент наголосив, що поки нічого не вирішено. Але він вважає можливим проведення нових президентських виборів разом з референдумом.

Що відомо про перший день мирних переговорів у Женеві?