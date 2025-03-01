Без допомоги Трампа: курди оголосили про перемир'я з Туреччиною після 40 років конфлікту

У суботу, 1 березня, курдські бойовики оголосили про припинення вогню. Вони вели боротьбу проти влади Туреччини протягом 40 років.

Це може стати значним поштовхом для уряду президента Реджепа Таїпа Ердогана, через два дні після того, як їхній ув’язнений лідер закликав групу роззброїтися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Голос Америки.

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Що відомо про перемир'я між курдами і Туреччиною

Як зазначає мовник, конфлікт між Туреччиною та РПК призвів до десятків тисяч смертей з моменту його початку в 1984 році. Припинення вогню є першою ознакою прориву після зриву мирних переговорів між PKK і Анкарою влітку 2015 року.

Ми оголошуємо припинення вогню сьогодні, щоб прокласти шлях до реалізації Заклику лідера Апо до миру та демократичного суспільства. Жодна з наших сил не вдасться до збройних дій, якщо на них не нападуть,

– йдеться в повідомленні лідера РКК Абдулли Оджалана.

У четвер делегація курдських політиків оголосила про заклик Оджалана до РПК скласти зброю та саморозпуститися після відвідин його у в’язниці на острові.

У своїй заяві виконавчий комітет PKK зазначив, що дзвінок Оджалана свідчить про те, що «в Курдистані та на Близькому Сході почався новий історичний процес".

Союзники Ердогана вважають, що курди підтримають зміни до конституції, що дозволить йому залишатися при владі після 2028 року, коли закінчиться його нинішній термін.