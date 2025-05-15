"Зараз не зацікавлений": коли Путін знову може забажати "припинення вогню"

Владімір Путін категорично не хоче йти на 30-денне припинення вогню, оскільки має інше на меті. Однак згодом Кремль цілком може повернутися до цієї теми.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Владислав Селезньов, припустивши, що в наступні кілька місяців росіяни активно підуть в атаки.

Варте уваги Ми використаємо цей час, – військовий відверто про перемир'я з Путіним

Чому Путін відмовляється від тривалого перемир'я

Військовий експерт зауважив, що росіяни дедалі частіше використовують для атак тактику "м'ясних" чи піхотних штурмів, неброньовану автомобільну техніку й мотоцикли.

Тому, за його словами, найкращий проміжок часу, з огляду на погодні умови, географічні особливості та інші причини, які дозволяють російській армії бути ефективною за нинішньої ситуації – це літній період.

Він вважає, що, найімовірніше, впродовж наступних 4 – 5 місяців противник активно атакуватиме, намагаючись за допомогою наявних ресурсів трансформувати свою чисельну перевагу в територіальні здобутки.

Зараз Путін упевнений у тому, що ресурси для проведення активної літньої наступальної кампанії у нього є й, відповідно, жоден перемовний трек його не цікавить,

– заявив Селезньов.

На його думку, Путін точно не погодиться на будь-які умови про перемир'я, бо вважає, що має перевагу на полі бою, тому силою та зброєю реалізовуватиме хоча б частину своїх планів щодо загарбання територій України.

Однак військовий експерт не виключає, що наприкінці вересня чи у жовтні Путін може зголоситися на чергову паузу, щоб накопичити ресурси.