"Зараз не зацікавлений": коли Путін знову може забажати "припинення вогню"
- Росіяни планують максимально використати літній період на фронті, з огляду на особливості їхньої тактики.
- Тому наразі Путіна не цікавить перемовний трек, але через певний час Кремль може знову заговорити про припинення вогню.
Владімір Путін категорично не хоче йти на 30-денне припинення вогню, оскільки має інше на меті. Однак згодом Кремль цілком може повернутися до цієї теми.
Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Владислав Селезньов, припустивши, що в наступні кілька місяців росіяни активно підуть в атаки.
Варте уваги Ми використаємо цей час, – військовий відверто про перемир'я з Путіним
Чому Путін відмовляється від тривалого перемир'я
Військовий експерт зауважив, що росіяни дедалі частіше використовують для атак тактику "м'ясних" чи піхотних штурмів, неброньовану автомобільну техніку й мотоцикли.
Тому, за його словами, найкращий проміжок часу, з огляду на погодні умови, географічні особливості та інші причини, які дозволяють російській армії бути ефективною за нинішньої ситуації – це літній період.
Він вважає, що, найімовірніше, впродовж наступних 4 – 5 місяців противник активно атакуватиме, намагаючись за допомогою наявних ресурсів трансформувати свою чисельну перевагу в територіальні здобутки.
Зараз Путін упевнений у тому, що ресурси для проведення активної літньої наступальної кампанії у нього є й, відповідно, жоден перемовний трек його не цікавить,
– заявив Селезньов.
На його думку, Путін точно не погодиться на будь-які умови про перемир'я, бо вважає, що має перевагу на полі бою, тому силою та зброєю реалізовуватиме хоча б частину своїх планів щодо загарбання територій України.
Однак військовий експерт не виключає, що наприкінці вересня чи у жовтні Путін може зголоситися на чергову паузу, щоб накопичити ресурси.