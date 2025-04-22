Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про мир, – Зеленський про удари по містах України

Росія продовжує завдавати численні удари по мирних містах України. Попри це, пропозиція України щодо припинення вогню по цивільних обʼєктах все ще в силі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

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Як Зеленський відреагував на удари по Україні

Президент розповів, що після ударів російських дронів у Харкові тривають рятувальні роботи. Пожежі виникли в кількох районах міста.

Також Зеленський нагадав, що сьогодні, 22 квітня, Росія скинула авіабомби на Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено звичайні будинки, загинула цивільна жінка, ще понад 20 людей отримали поранення, серед них – чотири дитини.

Наслідки російських ударів по Україні / Фото ДСНС

Крім того, у ніч на 22 квітня російські війська вдарили по Одесі. Також впродовж доби були удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, наших південних областях.

Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні. Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це,

– наголосив український лідер.

Він зазначив, що з українського боку жодних перешкод немає і не передбачається.