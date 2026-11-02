Росіяни використали тишу в Олешках для ротації: військовий сказав, чи є загроза для Херсона

Російські війська скористалися режимом тиші під час гуманітарної місії в Олешках Херсонської області для посилення позицій та перегрупування. Вже лунали побоювання, чи це не створить додаткових проблем для Херсона.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, росіяни завжди намагаються використати будь-яку паузу в бойових діях для власних тактичних цілей. Однак для України пріоритетом залишається порятунок людей.

Чи є додаткові загрози для Херсона?

Як наголосив Тимочко, дії окупантів не були якимись несподіваними. Ворог робить це ще з 2014 року.

Усі прекрасно усвідомлювали, що ворог розглядає будь-який період тиші чи перерви як спосіб для покращення стану своїх військ та перегрупування. Це було під час усіх перемир'їв, починаючи з 2014 року. Але Україна заради звільнення своїх людей готова йти на певні ризики,

– підкреслив Тимочко.

Вже навіть лунали думки, чи не спробує Росія форсувати Дніпро в напрямку Херсона. Однак варто розуміти, що сама ріка в цьому місці настільки широка, що це вже ускладнює можливість десантної операції. Також не варто забувати про погодні умови, які зараз надто несприятливі для таких спроб.

Військовий пояснив, чи зросла загроза для Херсона: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що вдасться організувати нові локальні перемир'я на інших ділянках фронту. Він також подякував Меланії Трамп та зазначив, що її подальша допомога в цьому напрямку була б дуже корисною.