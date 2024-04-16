У нього свій інтерес: для чого Макрон пропонує перемир'я на час Олімпіади

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував перемир'я у світі, зокрема, в Україні, на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Тим часом Франція закупає у Росії у великих обсягах зріджений газ.

Це 24 Каналу прокоментував російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що торгівля з Росією нині не фактор, який усе вирішує. Мовляв, найважливіше те, що президент Франції відповідає за проведення Олімпіади. Зазначимо, що Макрон переконаний, що Олімпійські ігри принесуть багато користі з дипломатичного боку.

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"Це важлива історія. У нього головне завдання – це все-таки зараз зробити так, щоб не увійти в історію як людина, яка залила кров'ю Олімпіаду", – сказав Яковенко.

Окрім того, існує велика ймовірність того, що ІДІЛ може влаштувати один великий теракт чи серію терактів, скориставшись Олімпійськими іграми. Еммануель Макрон та французькі спецслужби розуміють цю загрозу.

Макрон зараз робить усе, щоб зменшити можливість терактів. І намагається хоч якось прославитися і домогтися перемир'я на період Олімпіади. Імовірність цього просто дорівнює нулю. Думаю, що нічого з цього не вийде,

– переконаний Ігор Яковенко.

Усе через те, що для перемир'я потрібні переговори. А жодних переговорів між Україною та путінським режимом бути не може. Тому це – утопія та даремний клопіт. Російський опозиційний журналіст вважає, що президент Франції це розуміє, однак, "повинен намагатися". Інтереси Макрона – спокійне та успішне проведення Олімпіади.

"Він повинен на майбутнє, коли щось трапиться, завжди говорити про те, що "я намагався. Я ж із Сі Цзіньпіном намагався домовитися, щоб він зупинив Путіна. Я намагався це зробити, але не вийшло". Тобто, насправді він робить примітивні кроки", – наголосив Яковенко.

Макрон пропонує перемир'я