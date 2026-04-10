Перемир'я по-російськи: ворог атакує Суми та передмістя, є влучання

Російські безпілотники атакували Суми, у місті пролунала серія вибухів. Під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура. На жаль, відомо про влучання та пожежі.

Про це повідомляють начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров та кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу спершу оголосили для Охтирського району – близько 16:54. Орієнтовно о 17:00 про небезпеку попередили й Сумський район. Згодом Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у напрямку обласного центру.

Вже о 17:23 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в місті. О 17:51 гучно було щонайменше вдруге. За даними місцевої влади, в Сумах фіксують наслідки російської атаки на цивільну інфраструктуру.

Які наслідки атаки?

Керівник ОВА підтвердив факт атаки на місто. За його словами, один ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. Він додав, що внаслідок цього на місці удару виникло загоряння.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Є загроза повторних ударів. Перебувайте у безпечних місцях,

– написав він.

За уточненими даними, лише одна жінка зазнала стресу після атаки, її вже оглянули медики. Інших постраждалих серед цивільного населення немає.



Пошкоджений дах багатоповерхівки після удару / МВА

Нагадаємо, раніше Росія оголосила про запровадження тимчасового перемир'я на Великдень, яке нібито має розпочатися о 16:00 11 квітня та закінчитися після 12 квітня 2026 року, тобто орієнтовною тривалістю 32 години.

