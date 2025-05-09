Наказу стріляти лише у відповідь не було, – Сили оборони півдня

Попри деякі повідомлення у ЗМІ, вказівки до ЗСУ відкривати вогонь лише у відповідь на російські атаки не надходило. Бойові зіткнення, зокрема атаки з боку росіян продовжують фіксувати.

ЗСУ діють згідно з оперативною обстановкою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Чи був наказ стріляти лише у відповідь

Жодних розпоряджень щодо того, щоб відкривати вогонь лише у відповідь, ніхто не давав. Усі діють згідно з ситуацією та оперативною обстановкою. Такого розпорядження не було,

– сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Напередодні представник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що українські військові в усіх випадках у межах оборонної операції відповідають на всі ворожі дії дзеркально.

"Політичний складник так званого чергового "перемирʼя", оголошеного російським диктатором, – не коментуватиму. Це не належить до нашої компетенції. Однак змушений констатувати лише той факт, що в операційній зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано понад 50 боєзіткнень із противником", – казав він.