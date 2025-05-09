Наказу стріляти лише у відповідь не було, – Сили оборони півдня
- Вказівки до ЗСУ відкривати вогонь лише у відповідь на російські атаки не надходило, і всі дії ведуться згідно з ситуацією та оперативною обстановкою.
- Протягом доби в операційній зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" зафіксовано понад 50 боєзіткнень з противником.
Попри деякі повідомлення у ЗМІ, вказівки до ЗСУ відкривати вогонь лише у відповідь на російські атаки не надходило. Бойові зіткнення, зокрема атаки з боку росіян продовжують фіксувати.
ЗСУ діють згідно з оперативною обстановкою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.
Дивіться також Попри "перемир'я": росіяни продовжують обстріли прифронтових регіонів, є загиблий
Чи був наказ стріляти лише у відповідь
Жодних розпоряджень щодо того, щоб відкривати вогонь лише у відповідь, ніхто не давав. Усі діють згідно з ситуацією та оперативною обстановкою. Такого розпорядження не було,
– сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
Напередодні представник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що українські військові в усіх випадках у межах оборонної операції відповідають на всі ворожі дії дзеркально.
"Політичний складник так званого чергового "перемирʼя", оголошеного російським диктатором, – не коментуватиму. Це не належить до нашої компетенції. Однак змушений констатувати лише той факт, що в операційній зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано понад 50 боєзіткнень із противником", – казав він.