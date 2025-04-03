Україна вважає домовленості про перемир'я з Росією чинними

Росія та Україна звинувачують одна одну в порушення перемир'я щодо атак на енергетичні об'єкти. При цьому Україна все ж вважає припинення вогню чинним.

Американських колег інформують про випадки порушення Росією припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу Президента України Павла Палісу.

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Чи діє перемир'я з Росією

Обидві сторони звинувачують одна одну в тому, що режим припинення вогню по енергетичній інфраструктурі порушується.

Попри це Україна вважає, що перемир'я чинне.

Станом на зараз ми вважаємо досягнуті домовленості чинними. Про всі факти їх порушення ми інформуємо американську сторону, надаючи наявні у нас докази цих порушень,

– зазначив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса.

Нагадаємо, Павло Паліса зазначив, що переконувати українців у тому, що росіяни не дотримуватимуться домовленостей, не потрібно, адже наша сторона це чудово розуміє. На думку посадовця, американська переговорна команда також усвідомлює, що в цьому питанні можуть виникнути складнощі.