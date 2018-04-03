Перемир'я до 20 квітня і план Путіна щодо Трампа: інтерв'ю з генералом США Годжесом

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На переговорах у Саудівській Аравії представники Києва та Вашингона домовилися про заборону на удари по енергетиці як України, так і Росії. Проте окупанти продовжили атакувати Україну ракетами та безпілотниками.

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що це свідчить про що у Кремлі, по-перше – не поважають Дональда Трампа, по-друге – вважають, що отримають від США усе, що захочуть. Чи можливо досягти перемир'я до 20 квітня та як діятиме Путін щодо Трампа – читайте далі у матеріалі.

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Які переваги ЗСУ дає український "Довгий Нептун"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно розробила власну крилату ракету "Довгий Нептун" з дальністю понад 600 миль, що достатньо для того, щоб досягти Москви. Як цей розвиток подій може змінити баланс сил за столом переговорів?

Думаю, це дозволяє Україні завдавати ударів по стратегічних цілях. Мовиться про нафтогазову інфраструктуру, великі штаб-квартири, логістичні об'єкти. Тобто усе необхідне, щоб допомогти повернути ініціативу Україні та підірвати перевагу Росії. Тому це важливо.

Коли мовиться про переговори, звичайно, росіяни захочуть бачити припинення вогню, яке обмежить атаки на інфраструктуру. Тож це важлива подія для України.

Крім того, цього року Україна виготовить 100 тисяч боєприпасів великої дальності. Чи зможемо ми перевершити Росію в кількості виготовлення конкретної військової техніки?

Думаю, що так. Пам'ятаєте, що Росія використовує багато речей, які отримує з Ірану, Північної Кореї та Китаю. Якщо в якийсь спосіб Захід може обмежити здатність Росії купувати або імпортувати ці речі з країни, яка підтримує її, тоді Україна могла б перевершити Росію, у що декому важко повірити.

Однак ви знаєте, що Україна завжди була "серцем" оборонної промисловості Радянського Союзу ще в старі часи. Тому той факт, що в Україні технологічна експертиза краще, ніж у більшій частині решти Росії, насправді не повинен бути сюрпризом.

Повне інтерв'ю з генералом США Беном Годжесом: дивіться відео

Путін грається з Трампом

Президент США Дональд Трамп заявив, що він – єдина людина у світі, яка може зупинити Владіміра Путіна. Однак після угоди про енергетичне перемир'я Росія продовжила атакувати Україну ракетами та безпілотниками. Чи є це ляпасом для Трампа від Путіна?

Це свідчить про те, що Росія не зацікавлена у реальному режимі дотримання припинення вогню. Росіяни ніколи цього не робили, вони насправді не зацікавлені в існуванні чи досягненні справжнього мирного врегулювання, завдяки якому Україна може вижити як суверенна держава і самостійно ухвалювати рішення. Це також показує, що Кремль не поважає США, президента Трампа та цей процес. Кремль впевнений, що отримає від Білого дому те, що хоче.

Саме тому Україна та Європа повинні взяти справу у свої руки, щоб переконатись, що вони не опиняться в ситуації, коли Росія отримає все, що просить. Я маю на увазі, що Україна, Польща, Німеччина, Велика Британія та Франція не зобов'язані приймати все, що можуть придумати Кремль та Білий дім, адже вони не є реальною стороною переговорів.

Президент Трамп має величезні важелі впливу на Росію. Якщо він ними скористався б, він то "розчавив" би російську нафтогазову промисловість, що унеможливило б заробіток Росією грошей, необхідних для імпорту зброї та безпілотників з інших країн.

Також Трамп може відкрити "шлюзи" допомоги Україні, а саме – постачати боєприпаси, зброю тощо. Однак поки він вирішує не користуватись цими важелями впливу на Росію. Натомість його спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф повторює тези російської пропаганди. Тому я трохи не розумію цієї стратегії. Я не знаю, як це може бути в інтересах США.

Путін відкинув пропозицію США про повне припинення вогню, але погодився на часткове припинення вогню в повітрі. Чи не здається вам, що Путін дає Трампу стільки, скільки потрібно, щоб оголосити про успіх переговорів, але недостатньо, щоб закінчити війну?

Звичайно, Кремль грає зі США. Вони роблять усе, щоб продовжувати війну, але залишатись у цій грі та підтримувати інтерес Трампа. Думаю, Трамп в якийсь момент зрозуміє або йому доведеться зіштовхнутись з тим фактом, що Росія в цьому не зацікавлена, що вона знущається зі США. Тож в якийсь момент Трамп розсердиться настільки, що скаже "досить" і використає усі важелі впливу, які в нього є. Сподіваюся, це станеться найближчим часом.

Або ж в якийсь момент росіяни перегнуть палицю і роздратують президента США. Він побачить, що ця угода, яку він настільки хотів, віддаляється все далі й далі, бо росіяни не мають наміру її укладати. Тоді президент використає усі важелі, щоб змусити Росію вести добросовісні переговори. Однак я не можу цього уявити, поки Віткофф є основним перемовником.

А чи зможе Путін витримати чергову конфронтацію з Трампом?

Поки що я не бачу жодної конфронтації, яка була б можлива з Трампом для Путіна, на жаль. Я сподіваюся, що росіяни перегнуть палицю настільки, що нарешті почнеться така конфронтація, якої поки що між США та Росією не було.

За даними Bloomberg, Росія висунула максималістські вимоги до будь-якої угоди, зокрема, співпрацї США та України – припинення постачання зброї та обміну розвідданими. Однак Білий дім на це не погодився. Це означає, що Трамп не хоче йти на поступки Путіну?

Думаю, важливо, щоб адміністрація не повелася повністю на всі вимоги росіян. Це дає мені певну надію на те, що адміністрація не є абсолютно наївною щодо того, якою є Росія і хто така Росія. Я вірю, що Трамп дійсно хоче, щоб бойові дії припинились. Він має довгу історію виступів проти вічних воєн на емоційному рівні.

Однак проблема в тому, що мовиться про припинення бойових дій з Росією. Це не стане кінцем бойових дій. Росія не зупиниться, поки живий Путін, поки вони не досягнуть своєї мети – знищення України як держави. Звісно, якщо їх не змусять вчинити інакше.

Як довго Путін може водити за ніс Трампа, даючи йому рівно стільки, скільки треба, щоб оголосити про успіх, але недостатньо, щоб насправді досягти мети Трампа покласти край війні?

Не знаю, не можу цього передбачити. Усе повністю залежить від ситуації. Оскільки тут США мають усі переваги, я не можу і не буду прогнозувати, скільки ще часу мине, доки президент США нарешті скаже "досить". Якщо взагалі скаже.

Які шанси на припинення вогню до 20 квітня

Попри російські атаки на Україну, США все ще сподіваються досягнути повного припинення вогню до 20 квітня. Які є шанси щодо цього?

Я б сказав, що шанси на його досягнення до Великодня дорівнюють нулю, адже перемир'я, узгоджене лише на словах, насправді не є припиненням вогню. Росія продемонструвала, що вона порушить його негайно, якщо там не буде сили, яка змусить їх дотримуватись своєї угоди. Ось чому я скептично ставлюсь до будь-якої угоди, яка відбудеться протягом наступних кількох тижнів.

Я маю на увазі, що угода може бути, але якщо немає сили, яка змусила б росіян дотримуватись її, це нічого не означатиме. Не думаю, що хтось серйозно вірить, що Росія не почне випробовувати наше бажання негайно забезпечити дотримання перемир'я. Саме тому критично важливою є підготовка, розгортання та введення в дію сил припинення вогню.

3 етапи для реального закінчення війни

Думаю, українська влада неохоче вступатиме в реальні переговори щодо припинення вогню, що помітили росіяни на місці. Україна ніколи не зможе повірити, що Росія дотримається будь-якої домовленості з переговорів.

У цьому процесі (завершення війни – 24 Канал) ми перебуваємо в 3 етапах:

перший – це етап підготовки, тут ми зараз перебуваємо. Це всі переговори та дискусії, які ведуться в Саудівській Аравії, Києві, Білому домі, Парижі, Лондоні, Брюсселі. Це підготовчий етап, який покликаний домогтись припинення вогню;

другий – фактична домовленість та оголошення про припинення вогню з розгорнутими силами, які можуть змусити Росію дотримуватись припинення вогню;

третій – коли вже можна вести реальні переговори про довгостроковий результат цієї війни із захистом українського суверенітету.

Ось чому Володимир Зеленський правильно сказав, що йому потрібні гарантії безпеки. Тому що він знає – немає жодних шансів, що Росія дотримається будь-якої угоди, яка не передбачає апарат безпеки, який би змусив країну-агресорку її дотримуватись.

Якщо ви надішлете людей у білих шоломах на позашляховиках, спостерігачів з бейсболками, то росіяни не будуть їх боятись, як вони це робили після "Мінських угод", якими сміливими не були б ці спостерігачі ОБСЄ. Якщо ви надішлете сили ООН у блакитних шоломах – їх негайно проігнорують. Це має бути реальна сила з правилами ведення бойових дій, які дозволяють їм завдавати ударів у відповідь росіянам, коли вони порушують режим припинення вогню. На жаль, потрібні місяці, щоб це зробити.

Чи може Європа розгорнути миротворців без підтримки США

Ви щойно згадали про сили стримування. Британських спецпризначенців привели у стан підвищеної бойової готовності, щоб підготуватися до потенційного розгортання в Україні. Як європейські союзники можуть діяти в Україні без підтримки США?

Європа, коли працює разом, має велику економічну перевагу над Росією. Отже, економічні важелі впливу вже є. Коли об'єднати оборонну промисловість всіх європейських країн, то це становить набагато більше за те, що має Росія. А якщо додати до цього мілітарні можливості європейських країн, то це більше, ніж те, що є в Росії. За винятком ядерної зброї.

Я б хотів, щоб США були частиною цього, але якщо так не буде, це не може змінити все і не усуває потреби лише тому, що Штати вирішили не бути частиною цього. Це буде справжнім тестом на те, чи зможе Європа зустріти мить, яка впливає на її безпеку на десятиліття вперед.

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Так, вони (європейські союзники – 24 Канал) можуть це зробити, але лише за наявності політичної волі. Думаю, деякі країни показали, що в них є воля, а потім, можливо, приєднаються й інші.

Ви також підтримували ініціативу European Sky Shield щодо захисту українського неба в межах цієї миротворчої місії. Чи було б це можливо без участі ВПС США?

Усе це можливо, якщо є політична воля. Це не буде так ефективно на початку, тому що США завжди надавали не просто літаки, але також і командували цим, надавали розвіддані, всі речі, необхідні для проведення чогось на кшталт місій з визначення переваги у повітрі.

Якщо в певну мить будуть присутні сили з режиму припинення вогню, які наберуть чинності незалежно від того як вони виглядають та як розгорнуті, вони повинні вже мати створену протиповітряну і протиракетну оборону перш ніж підуть в Україну. В іншому випадку вони будуть вразливі для російських ракетних ударів.

Думаю, спочатку організувати цей так званий "небесний щит" було б непросто, якщо ми сподіваємося на ефективне розгортання сил із забезпечення зупинення вогню. Люди не повинні плекати хибну надію чи віру в те, що Росія не стрілятиме по країні НАТО. Солдати, розгорнуті в Україні, будуть вразливими, і тому ми повинні розгортати війська, які будуть належно озброєні та оснащені, будуть готові стримувати Росію зсередини України.

Чим для США може обернутися скандал з чатом в Signal

Білий дім підтвердив, що журналіст був доданий до незахищеної спільноти в Signal, в якій команда національної безпеки Трампа обговорювала удари по Ємену. Наскільки цей інцидент є шкідливим для нацбезпеки США?

Це шкідливо з низки причин. По-перше, тепер наші супротивники знають, що у нас є посадовці на найвищому рівні, які використовують свої особисті мобільні телефони та переписуються в Signal, обговорюють там таємну інформацію найвищого рівня.

Це не перший раз, коли вони це роблять. Якщо вони відчували себе комфортно, створюючи чат-спільноту, використовуючи емоджі та розповідаючи про деталі операції, яка мала відбутися, то очевидно, що вони вже робили це раніше. Це означає, що вони не цінують та не поважають процедури, яких повинні дотримуватися при обговоренні суворо засекреченої інформації як ця.

Отже, це саме по собі дає іноземним розвідслужбам потенційну можливість здобути набагато більше інформації. Signal дуже хороший, але не є ідеальним захистом. Якби він був ідеальним, ми б усі постійно використовували його для таємної інформації.

Крім того, це велика неповага для Європи. Це не дивно для більшості європейців, але той факт, що США ухвалюють рішення і говорять про європейців – наших союзників, демонструє кричущу неповагу, а також недостатнє розуміння того, що наші партнери роблять і надають США: дозаправку в повітрі, бази, обмін розвідданими й так далі.

Це небезпечно для США, тому що тепер союзники будуть ще більш неохоче ділитися з нами інформацією і розвідданими. Вони не будуть це афішувати, мовляв, вибачте, ми більше не збираємося ділитися з вами розвідданими, але перестануть надавати важливі речі, почнуть утримуватися від багато чого, тому що будуть дуже стурбовані відсутністю дисципліни та непрофесійною поведінкою на найвищому рівні.

Також там мав бути старший офіцер. Навіть якби їх не було в цій чат-спільноті, якщо є старші офіцери, які знають про такі речі, що відбуваються, то зобов'язані сказати секретарю нацбезпеки, що він не може цього робити, бо це незаконно, порушує всі протоколи безпеки, ставить під загрозу життя льотчиків.

Сподіваюся, що старші офіцери чинять опір цьому. В іншому випадку вони стають співучасниками. Люди мають самі ухвалювати рішення, але у звичайний нормальний час після подібного інциденту багато людей були б звільнені, були б проведені величезні розслідування. Конгрес був би змушений виконувати свої наглядові функції, скликати слухання, а люди повинні були б піти у відставку. Мабуть, насамперед радник з нацбезпеки США та ще кілька людей.

Більше про це Волц обговорював у Signal війну в Україні, – WSJ

Натомість президент США каже, що нічого про це не знав. Міністр оборони негайно звинуватив Голдберга (редактора американського видання The Atlantic – 24 Канал) в тому, що він прагне популярності навіть після того, як його власне відомство та адміністрація визнали, що цей факт дійсно відбувся. Я завжди вважав, що перший принцип лідерства – це взяття відповідальності. Зараз я цього не бачу.

Чи очікуєте ви, що європейські союзники будуть більш неохоче купувати американську зброю після цього інциденту і заяв американського керівництва?

Так, країни ухвалюють важливі рішення, засновані на довірі до того, з ким вони мають справу. Думаю, більшість наших союзників, на жаль, вже почали хвилюватися. Це лише посилить їхнє занепокоєння. Сподіваюся, адміністрація здійснить відповідні заходи, щоб повернути довіру союзників і партнерів, а також клієнтів для наших власних економічних інтересів. Це обов'язок адміністрації – повернути довіру, а не переслідувати журналістів і звинувачувати їх.

У CNN повідомили, що Трамп доручив створити "Залізний купол" над континентальною частиною США, схожий на ізраїльський. Як ви оцінюєте цей план?

Обов'язок президента – захищати американців і наші стратегічні інтереси. Ми повинні чітко розуміти, про які загрози ми говоримо і ціну реалізації цього. До речі, неймовірним є значення Канади як частини оборони Північної Америки. Канада дуже довго була частиною цієї структури.

Це не будуть тисячі ракетних систем типу "Залізного купола". Це буде комбінація повітряних і наземних систем. Багато з цього відбувається в Європі та інших місцях, тому США потрібен доступ, який ми отримаємо від союзників. Тому не можна сказати, що є бажання мати "Залізний купол", а потім ходити по колу, руйнуючи відносини з партнерами.

Президент Трамп оголосив про рішення щодо розробки винищувача наступного покоління під назвою F-47. Чи вартує цей проєкт своєї ціни?

У всьому має бути певний баланс. Люди сміялися, коли президент Рональд Рейган говорив про стратегічну оборонну ініціативу "Зоряних війн", наскільки це було дорого. Однак саме ця концепція стала рушійною силою досліджень і розробок, а також розгортанням необхідних супутників та інших систем. Тому я не проти цього, але ми повинні реалістично оцінювати очікування, і знову ж таки цього не станеться без підтримки союзників США.

Найкращий спосіб для США розібратися з Іраном і Китаєм

Ізраїль готує плани потенційного великого наземного наступу на Газу після нещодавніх авіаударів. Чи може це призвести до припинення вогню?

Я трохи не розумію цього. Під час передвиборчої кампанії Трамп і його команда постійно говорили про припинення війн всюди. Натомість вже минуло два місяці його правління, а він все ще не зупинив війну Росії проти України, нарощує агресію проти хуситів.

Зараз Ізраїль ось-ось порушить домовленості про припинення вогню і змінить там динаміку, що підвищує ризик конфлікту з Іраном, а про Китай всі забули. Маю на увазі, що Китай мав бути головною стратегічною метою. Вони казали, що треба зупинити всі війни та зосередиться на ньому. Я не бачу взаємопов'язаної стратегії.

Я за те, щоб знищити хуситів, щоб Іран був ізольований і той режим, який так жахливо поводиться з власним народом. Я хотів би його повалення. Найкращий спосіб як США могли б це зробити – допомогти Україні перемогти Росію.

Тоді Іран буде ізольований. Він більше не в змозі буде допомогти ХАМАС, хуситам, "Хезболлі". Це надішле потужний сигнал Китаю. Натомість ми спостерігаємо непослідовність дій адміністрації Трампа. Я не бачу стратегічного підходу.