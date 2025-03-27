В Ер-Ріяді Росія відмовилася обговорювати заборону на удари по цивільних обʼєктах, – ОП

Під час перевогорів в Ер-Ріяді Росія відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об'єктах України. Російська делегація виправдовувалася, що буцімто не маю мандату для обговорення цієї теми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви в інтерв'ю Укрінформ.

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Чи обговорювали в Ер-Ріяді заборону ударів по цивільних

Жовква повідомив, що під час переговорів України та США пропонувалося заборонити також удари по цивільній інфраструктурі. Мовилося про житлові будинки, дитячі садки тощо.

Однак під час переговорів Росії та США, цю пропозицію представники Кремля відкинули, аргументуючи це тим, що нібито не мають мандату.

Що зробила Росія? Протягом переговорів, наскільки ми розуміємо з інформації американської сторони, вони взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру, розказуючи американській делегації, що не мають мандату для обговорення цього питання,

– розповів Жовква.

Що стосується заборони ударів по енергетичній інфраструктурі, то Росія опублікувала значно менший список об'єктів, які вона вважає "енергооб'єктами". При чому американська сторона, як наголосив Жовква, не погоджувала російський список.

"Американська сторона не погоджувала цей список, тому що знову ж таки, як і заява про нібито якісь умови перемир'я на Чорному морі, вона вийшла лише російською мовою. Її немає на сайті Білого дому чи Державного департаменту США. Це якийсь список, складений росіянами відповідно до їхніх побажань", – додали в ОП.

Раніше США запропонували повне припинення вогню з 11 березня, але Росія відкинула цю пропозицію, що свідчить про її намір затягнути війну. Володимир Зеленський наголосив на необхідності тиску на Росію, посиленні санкцій та розвитку оборонного виробництва для забезпечення стабільності в Європі.