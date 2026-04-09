Путін оголосив "великоднє перемирʼя"

Російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "великоднє перемир’я" у війні проти України. У Кремлі заявили, що воно триватиме з 11 по 12 квітня 2026 року.

Москва також висловила очікування, що українська сторона підтримає цю ініціативу. Про це пишуть росЗМІ.

Дивіться також Жодних шансів: американський ветеран пояснив, як для Росії завершиться напад на НАТО

Яку заяву зробив Путін?

У Росії заявили про тимчасове припинення бойових дій на період Великодніх свят. За інформацією російських державних медіа, відповідне рішення озвучив Володимир Путін.

У Кремлі уточнили, що перемир’я має розпочатися о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення 12 квітня 2026 року.

Водночас у Москві заявили, що розраховують на дзеркальні дії з боку України.

Москва розраховує, що українська сторона наслідуватиме приклад Росії щодо пасхального перемир’я,

– зазначили у Кремлі.

Міністру оборони Андрію Білоусову та начальнику Генштабу ЗС Росії Валерію Герасимову доручено зупинити бойові дії на всіх напрямках. При цьому війська збережуть готовність до можливих провокацій та агресивних дій.

Наразі офіційної реакції української сторони на цю заяву не оприлюднено.

Раніше Зеленський заявляв, що Росія відмовилась від перемир’я на Великдень: що про це відомо?