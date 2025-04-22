Противник використав "перемир'я Путіна", щоб покращити тактичне положення, – ЗСУ

На Лиманському напрямку окупанти не дотримувалися так званого режиму тиші протягом "великоднього перемир'я", яке оголосив Путін. А після номінального закінчення 21 квітня ворог пішов у масований наступ піхотою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці 66 окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Анастасії Блищик в етері Суспільного.

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Що відбувалося на Лиманському напрямку під час перемир'я

Анастасія Блищик зазначила, що нашим військовим насправді так зване російське "перемир'я" завдало більше шкоди. Адже як тільки Путін оголосив, що буде "затишшя", за декілька годин позиції захисників зазнали масованого артобстрілу, противник застосовував і ударні БпЛА, а на один із механізованих батальйонів вони пішли штурмом піхоти.

Загалом противник використав цей час для того, аби покращити своє тактичне положення. Ми бачили, як вони підтягують свою піхоту до переднього краю разом з озброєнням – це і РПГ, і кулемети,

– зазначила військова.

Речниця наголосила, що наша аеророзвідка зафіксувала, як більш ніж 120 російських окупантів за час так званого "великоднього перемир’я" розосередилися в посадках, в лісосмугах, у зруйнованих будівлях і бліндажах.

"І як тільки карета перетворилася на гарбуз, тобто закінчилися так зване "великоднє перемир’я", то росіяни пішли в масований наступ піхотою", – наголосила Блищик.

Військова також зауважила, що загалом за добу 21 квітня на Лиманському напрямку, в зоні відповідальності 66 бригади, відбулося більш як 10 атак. А ділянка, яку утримує бригада на Лиманському напрямку, залишається пріоритетною для ворога.

До слова, про те, що окупанти не дотримуються "великоднього перемир'я" казав і Володимир Зеленський. За словами президента, окупанти продовжували здійснювати обстріли, штурмові дії та атакувати позиції наших захисників дронами.