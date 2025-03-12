Які ризики можуть виникнути під час потенційного перемир'я з Росією: у Верховній Раді пояснили

Під час переговорів з представниками Сполучених Штатів 11 березня у Саудівській Аравії Україна погодилася на 30-денне перемир'я у війні з Росією. Однак, у Верховній Раді вважають, що така пропозиція є досить ризикованою.

Зокрема, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко каже, що наразі результати перемир'я важко передбачити. Про це нардеп повідомив на брифінгу, передає 24 Канал.

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Що заявив Костенко про перемир'я

За словами Костенка, Україна обговорила ідею 30-денного перемир'я лише зі Сполученими Штатами й наразі невідомо, чи погодиться Росія на цей крок.

Окрім цього, у випадку згоди російської сторони мають бути проведені складні процеси з врегулюванням того, як це перемир'я утримуватиметься і як фіксуватиметься виконання домовленостей між країнами.

Не можна сказати, що, мовляв, давайте просто перестанемо стріляти протягом 30 днів. Якщо перемир'я відбудеться, то потрібно прописати конкретні кроки, хто за що відповідає,

– пояснює Костенко.

Він додає, що таке тимчасове припинення вогню на 30 днів не передбачатиме скасування воєнного стану, мобілізації та проведення демобілізації. А також зазначає, що наразі неможливо сказати, хто отримає більше вигоди внаслідок перемир'я.

За словами Костенка, впродовж цього часу росіяни можуть накопичити сили, спланувати нові операції та "почати розхитування України зсередини", спекулюючи на питаннях проведення демобілізації та скасування воєнного стану. А також заявлятимуть про необхідність виборів.

Ще однією складністю є те, що на лінії вогню буде складно підтвердити, чи дотримуються сторони домовленостей і встановити, хто першим порушив перемир'я. Костенко зазначає, що окупанти також можуть проводити різні провокації, щоб українські Сили оборони були змушені застосувати зброю.