"Усі не скажу": Зеленський перелічив "червоні лінії" України на переговорах
- Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими і не відмовиться від незалежності та суверенітету.
- Президент України заявив, що обговоренню на переговорах з росіянами не підлягають гарантії безпеки, зокрема чисельність армії та вступ до ЄС.
Володимир Зеленський розповів, на що ніколи не погодиться на мирних перемовинах. Президент підкреслив, що не визнає окуповані території України російськими.
Під час пресконференції з президентом Фінляндії у Зеленського поцікавилися, якими є "червоні лінії" України на переговорах, передає 24 Канал.
Дивіться також Питання ЗАЕС у переговорах: Зеленський розповів, що йому відомо
Що відповів Зеленський
Усі червоні лінії я вам зараз не скажу. Це довга дискусія. Головні речі – не втратити незалежність і суверенітет нашої держави. Щоб ніколи у житті Росія не мала вплив на незалежність українців,
– наголосив президент.
Також він зазначив, що не хоче з росіянами обговорювати, якою буде українська армія, бо це частина гарантій безпеки для наших людей. "Інфраструктура гарантій безпеки – важливий елемент нашої незалежності і запорука того, що війна не повернеться", – пояснив глава держави.
Крім того, президент зауважив, що не збирається проговорювати з окупантами економічні гарантії безпеки, основною з яких для України є вступ до ЄС.
Зеленський нагадав, що тисячі людей, не лише військових, але й цивільних, перебувають у російських тюрмах. Всі вони мають бути звільнені. Також повернуті родинам мають бути тіла закатованих.
"Тимчасово окуповані території ніколи не стануть російськими", – наостанок запевнив президент.