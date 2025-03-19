"Усі не скажу": Зеленський перелічив "червоні лінії" України на переговорах

Володимир Зеленський розповів, на що ніколи не погодиться на мирних перемовинах. Президент підкреслив, що не визнає окуповані території України російськими.

Під час пресконференції з президентом Фінляндії у Зеленського поцікавилися, якими є "червоні лінії" України на переговорах, передає 24 Канал.

Дивіться також Питання ЗАЕС у переговорах: Зеленський розповів, що йому відомо

Що відповів Зеленський

Усі червоні лінії я вам зараз не скажу. Це довга дискусія. Головні речі – не втратити незалежність і суверенітет нашої держави. Щоб ніколи у житті Росія не мала вплив на незалежність українців,

– наголосив президент.

Також він зазначив, що не хоче з росіянами обговорювати, якою буде українська армія, бо це частина гарантій безпеки для наших людей. "Інфраструктура гарантій безпеки – важливий елемент нашої незалежності і запорука того, що війна не повернеться", – пояснив глава держави.

Крім того, президент зауважив, що не збирається проговорювати з окупантами економічні гарантії безпеки, основною з яких для України є вступ до ЄС.

Зеленський нагадав, що тисячі людей, не лише військових, але й цивільних, перебувають у російських тюрмах. Всі вони мають бути звільнені. Також повернуті родинам мають бути тіла закатованих.

"Тимчасово окуповані території ніколи не стануть російськими", – наостанок запевнив президент.