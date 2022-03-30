Переміщеним будуть надаватимуть по 2220 гривень допомоги: як і де її отримати

Людям, які вимушено покинули свої домівки через вторгнення Росії, та знайшли прихисток в інших областях України, надаватимуть грошові виплати.

Україна та ООН співпрацюють, аби допомогти людям, які були вимушені переселитися через війну. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє 24 канал

Увага По 3-х погоджених коридорах у Запоріжжя виїхали 1530 людей, – Верещук

Сьогодні провела зустріч з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіпо Гранді. Під час зустрічі визначили ключові напрями співпраці,

– повідомила Верещук.

Зокрема говорили про:

Забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок.

Надання прямої грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Надання прямої грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. У цьому напрямку працює два проєкти. Наразі Міністерство інтеграції працює над їх розширенням,

– повідомила Верещук.

За словами Верещук, допомога додається додатково до допомоги від держави.

Так управління Верховного комісара ООН спільно з Укрпоштою розпочали виплату по 2220 гривень кожній переміщеній особі. Отримати готівку можна через відділення Укрпошти. Запис у програму з виплат грошової допомоги розпочався у Львові з 22 березня, а тепер проходить також в Ужгороді та Мукачеві.

Попередньо заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про програму грошової допомоги розробило ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики.

Дивіться вечірній брифінг Верещук