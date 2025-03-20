Росія могла перевезти військову техніку з Сирії до України, – росЗМІ

Росія могла перевезти військову техніку з Сирії до України після зміни влади в Дамаску. Британські ВМС зафіксували конвой російських кораблів, що, ймовірно, транспортували техніку та озброєння для фронту в Україні.

Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на британських військових спостерігачів, передає 24 Канал. Як зазначають експерти, цього тижня британські ВМС та Королівський флот зафіксували переміщення російських військових і вантажних кораблів через Ла-Манш.

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Російські кораблі переміщують техніку з Сирії в Україну

Серед них – конвой, що, ймовірно, завершував евакуацію техніки з військово-морської бази в сирійському порті Тартус. Цей конвой також міг перевозити озброєння, яке планувалося для фронту в Україні.

Одним із кораблів конвою став вантажний судно Maia-1, що потрапило під санкції за перевезення артилерійських снарядів з КНДР. Корабель слідував позаду інших російських суден – Sparta IV та "Сияние Севера". За даними західних розвідок, ці судна могли транспортувати військове обладнання з Сирії до України.

Конвой став одним з найбільших російських суден, зафіксованих у водах Великої Британії та Франції з початку війни РФ проти України. Згідно з інформацією, вивезення техніки з Тартуса розпочалося після падіння режиму Башара Асада в грудні 2024 року.

Новий сирійський лідер, Абу Мухаммад аль-Джулані, висловив готовність зберегти російську базу в обмін на економічну підтримку, що дозволило Москві провести переговори щодо перегляду угоди про статус військ.

29 січня 2025 року президентом Сирії на перехідний період був призначений Ахмед аль-Шараа, який тепер має повноваження сформувати тимчасову законодавчу раду до ухвалення нової конституції.