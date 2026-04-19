У ЄС назвали поразку Орбана попередженням для союзників Трампа і Путіна
- Перемога опозиційного політика Петера Мадяра в Угорщині стала попередженням для європейських консерваторів, за словами віцепрезидентки Європейської комісії Терези Рібери.
- Рібера зазначила, що результати виборів можуть змінити політичний баланс у ЄС і є сигналом для політиків, які співпрацюють з Дональдом Трампом та Володимиром Путіном.
Перемога опозиції в Угорщині стала тривожним сигналом для правих сил у Європі. У Європейській комісії вважають, що цей результат може змінити політичний баланс у ЄС.
Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера заявила, що перемога опозиційного політика Петера Мадяра в Угорщині стала можливою завдяки "масовій мобілізації лівих" і демократичних сил. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.
Дивіться також Перші кроки Мадяра на чолі Угорщини: як він діятиме щодо України
Що заявили в ЄС про перемогу Мадяра?
Рібера наголосила, що поразка прем'єр-міністра Віктора Орбана є важливим сигналом для європейських консерваторів.
За її словами, результати виборів мають стати попередженням для політиків, які схиляються до тісної співпраці з Дональдом Трампом та Володимиром Путіном.
Вона також зазначила, що в Європі з'являються ознаки можливого повернення лівих сил до влади. Як приклад Рібера навела поразку прем'єр-міністерки Італії Джорджа Мелоні на референдумі в березні.
Крім того, за її словами, з'являються й несподівані союзники. Серед них вона згадала Папа Римський Лев XIV, який, за її оцінкою, став символом захисту базових цінностей європейського суспільства.
Зверніть увагу! Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа пояснив 24 Каналу, що Петер Мадяр залежить від європейських грошей і без підтримки ЄС його можливості обмежені. Угорщина повинна вирішити, чи готова вона розірвати зв'язки з Росією і стати частиною Європи, відмовившись від угод Орбана з Москвою.
Як Україна може налагодити відносини з Угорщиною?
Радник Офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо майбутнього відносин між Україною та Угорщиною. Він зазначив, що Київ і Будапешт здатні вибудувати взаємовигідне партнерство.
Крім того, Україна передала сигнал про готовність до зустрічі з новим урядом Угорщини на найвищому політичному рівні. Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що провал антиукраїнської риторики в Угорщині дає шанс прискорити євроінтеграцію України і розблокувати кредит ЄС.
Важливо, що майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна налаштована підтримувати добрі відносини з усіма сусідніми державами, зокрема з Україною. Він також висловив готовність зустрітися з Володимиром Зеленським під час засідання Європейської ради.