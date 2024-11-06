Лукашенко привітав Трампа: заговорив про його "особистий подвиг"

У США пройшли вибори президента, де переміг республіканець Дональд Трамп. Самопроголошений лідер Білорусі привітав його.

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко привітав Трампа із перемогою на виборах президента США. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на білоруські медіа.

Дивіться також Що означає перемога Трампа й республіканців у Конгресі та що тепер зміниться для України

"Особистий подвиг"

Лукашенко сказав, що результати голосування стали втіленням особистого подвигу республіканця Дональда Трампа.

Ви його зробили насамперед в ім'я Америки та її громадян. Бажаю вам доброго здоров'я, влучних політичних рішень, які зроблять Америку знову великою,

– сказав самопроголошений президент Білорусі.

Дональд Трамп набрав необхідну кількість голосів та знову стане президентом США. Водночас Трамп є контроверсійною особистістю. Він робив кілька заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він сказав, що закінчить війну за 12 годин.

Тому після звістки про його перемогу букмекери почали примати ставки, чи дійсно він зможе це зробити. Щоправда, дали йому на це 90 днів.