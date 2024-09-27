Україні потрібно терміново змінити стратегію для перемоги у війні, – The Economist

Україні необхідно терміново змінити курс, аби забезпечити перемогу у війні з Росією. Зокрема, Володимир Зеленський має визнати обмеженість ресурсів та переглянути цілі, щоб зберегти підтримку Заходу.

Аналітики вважають, що єдиним шляхом до припинення бойових дій і забезпечення гарантій безпеки, є позбавлення Росії будь-яких шансів на подальший наступ. Про це йдеться у статті The Economist.

Дивіться також План перемоги: команди Зеленського і Байдена проведуть "консультації щодо наступних кроків"

Для чого Україні зміна курсу

У журналі зазначають, що президент України Володимир Зеленський представив на зустрічі з президентом США Джо Байденом План перемоги, який, за прогнозами, включає нові прохання про військову допомогу та фінансування. Однак, як пише видання, Україна насправді потребує "термінової зміни курсу".

Зокрема, там зазначають, що "за кордоном настає втома". Ультраправі в Німеччині та Франції заявляють, що підтримка України – марна трата грошей. Водночас Дональд Трамп, який має шанс знову стати президентом США, демонструє готовність до будь-яких дій, але його риторика вказує на бажання "продати Україну Путіну".

Якщо Зеленський продовжить ігнорувати реальність, наполягаючи на тому, що українська армія може повернути всі землі, які Росія забрала з 2014 року, він відштовхне прихильників України і ще більше розділить українське суспільство. Незалежно від того, чи переможе Трамп, чи ні, єдина надія на збереження підтримки Америки та Європи і об'єднання українців – це новий підхід, який починається з того, що лідери чесно заявляють, що означає перемога,

– зазначають у виданні.

Як у виданні бачать перемогу у війні

Аналітики підкреслюють, що Путін розпочав війну проти України не заради її території, а щоб не допустити її перетворення на успішну, орієнтованою на Захід демократією. У виданні наголошують, що партнерам важливо, щоб Зеленський переконав українців, що "найважливішим призом у цій війні" є прагнення до демократичних цінностей.

Видання також зазначає, що"як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, включно з Кримом, у нього немає для цього ні людей, ні зброї". Президенту доведеться визнати цю похмуру правду. Після цього, "західним лідерам потрібно зробити його головну мету війни досяжною, забезпечивши Україні військовий потенціал і гарантії безпеки, яких вона потребує".

Єдиним шляхом до припинення бойових дій і забезпечення цих гарантій, на думку видання, є позбавлення Росії можливості продовжувати наступальні операції, показавши безглуздість подальших масштабних атак.

Це потребуватиме великих поставок зброї, про яку просить Зеленський. Україні потрібні ракети великої дальності, які можуть вражати військові цілі в глибині Росії, і засоби ППО для захисту її інфраструктури. Що особливо важливо, їй також необхідно виробляти власну зброю,

– зазначають у статті.

Другим способом зробити оборону України надійною у виданні назвали негайне запрошення України до НАТО з боку Байдена. Така більш чітка обіцянка членства в Альянсі допомогла б Зеленському переглянути визначення перемоги.