Перемога України – єдина альтернатива ядерній катастрофі, – російський опозиціонер Гудков

Гіпотетично, Україна та Росія досягли якихось домовленостей, Путін виходить з бункера і закриває країну. А всі сили та засоби зосереджує на будівництві зброї, а згодом знову йде війною.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Геннадій Гудков, російський опозиційний політик. Він також додав, що Путін готовий потопити цілу країну в злиднях, аби втамувати власну заздрість.

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Таким чином, він перетворить країну та суперозброєну помийку, де людям немає чого їсти,

переконаний Гудков.

Чому Україна повинна перемогти

Якщо зараз не зупинити Росію, то в майбутньому все закінчиться набагато гірше. Сподіюваюсь, що Захід розуміє, що перемога України – єдина альтернатива ядерній війні,

– говорить російський опозиціонер.

На думку Гудкова, Україна зараз – концентрація світового добра і на неї впала вся важкість боротьби із світовим злом. А тому, політик переконаний, що поки український народ приносить себе в жертву заради загальнолюдського блага, треба допомогти йому перемогти.

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