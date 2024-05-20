Як перемога Усика допоможе Україні виграти війну
Джерело:Сергій Марченко
Ми ще не розуміємо справжньої ваги перемоги Олександра Усика.
Особливості сучасної війни
Зараз ми ведемо сучасну війну, яка сильно відрізняється від всіх воєн, які були на планеті раніше.
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Ми воюємо не тільки за свою землю, а й за прихильність глядачів. Такі собі "Голодні Ігри", де ми б'ємося за своє виживання, а глядачі роблять ставки і з задоволенням дивляться відео скидів з дронів, палаючих танків, людей з відірваними кінцівками, які підривають себе гранатами.
Піар у нашій війні не те щоб важливіший за події на фронті, але реально не набагато поступається. Нам потрібна зброя, а значить – прихильність виборців Джо Байдена, Еммануеля Макрона, Ріші Сунака.
Перемога Усика – це зброя на фронті
Бокс в суперважкій вазі – це не просто спорт. Це релігія. Це пристрасть. Це перша любов, яка не відпускає до самої смерті. І так, ми досі не розуміємо справжньої ваги чемпіонського титулу Усика. Це мільярди людей у всьому світі, які знають, що найкрутіший боксер світу – українець.
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Це сотні мільйонів дітей у всьому світі, які виростуть і завжди пам'ятатимуть Україну, бо в них у кімнаті висять постери чемпіона світу в суперважкій вазі – українця.
Брати Клички свого часу показали світові, що боксери з України – це еліта не тільки спортивна, а й моральна. Тепер естафету прийняв Усик. Це варте дуже дорогого. Це зброя, якої буде більше, і це життя, які ця зброя збереже у Збройних Силах України. День перемоги Усика – по-справжньому великий.