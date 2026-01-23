Напередодні переговорів в Абу-Дабі у Кремлі вимагають виведення українських військ з Донбасу

Кремль висунув ключову вимогу напередодні можливих тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Мовиться про виведення українських військ із території Донбасу.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Яку ключову вимогу має виконати Україна перед зустріччю в ОАЕ?

У п'ятницю, 23 січня, після зустрічі Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, Дмитро Пєсков висунув принципову позицію Кремля перед перемовинами в ОАЕ.

За його словами, без відходу ЗСУ з території Донбасу Москва не бачить перспектив подальших домовленостей.

Українські збройні сили мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони,

– висунув ультиматум Пєсков.

Нагадаємо, в грудні 2025 року Володимир Зеленський окреслив позицію України щодо території Донбасу. За його словами, ЗСУ не вийдуть із Донбасу, оскільки там досі проживають українці, на цих територіях проливали кров українські воїни й там перебуває близько 100 тисяч поранених.

Водночас речник російського диктатора повідомив, що робоча група Росії з питань безпеки формуватиметься з представників Міноборони. Однак він не розкрив деталі відновленого переговорного процесу щодо України.

Території України – ключова тема в ОАЕ: що відомо?