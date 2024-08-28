В Ірані заявили про готовність до відновлення переговорів із США щодо ядерної програми

Іран заявив про те, що готовий відновити перемовини з США. Вони мають стосуватись ядерної програми.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив уряду країни, що готовий відновити переговори із Сполученими Штатами. Вони мають стосуватись питання іранської ядерної програми, оскільки "нічого не заважає" спілкуванню з "ворогом".

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Не варто покладати надій

Таке зауваження аятоли Алі Хаменеї встановили чіткі червоні лінії для переговорів, які можуть відбутися за уряду президента-реформатора Масуда Пезешкіана. Це своєрідне оновлення попередження про те, що Вашингтону не варто довіряти.

Це не означає, що ми не можемо взаємодіяти з тим самим ворогом у певних ситуаціях. У цьому немає нічого страшного, але не покладайте на них надії,

– сказав лідер Ірану.

Саме за аятолою останнє слово в усіх державних справах.

Від перемовин відмовились після того, Дональд Трамп, який тоді очолював США, у 2018 році в односторонньому порядку вивів свою державу з угоди.

Натомість Іран та США вели непрямі переговори за посередництва Оману та Катару,

Відповідь США

У Держдепі США заявили, що будуть судити Іран за діями, а не за словами. У повідомленні зазначили, що давно говорили, що розглядають дипломатію як найкращий спосіб досягти ефективного, сталого рішення щодо ядерної програми Ірану.

Однак зараз ми далекі від чогось подібного, враховуючи ескалацію Іраном у всіх сферах, включаючи його ядерну ескалацію та відмову співпрацювати з МАГАТЕ,

– підкреслили в США.

Там також пояснили, що якщо Іран хоче продемонструвати новий підхід, то він повинен припинити ескалацію та відновити співпрацю з МАГАТЕ.