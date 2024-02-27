Є багато вкидів: чи справді в конфлікті Ізраїля та ХАМАС можливе перемир'я

Ізраїль та ХАМАС проводять перемовини в Катарі щодо припинення вогню. Зараз переговори наблизились до вирішального моменту, і найближчим часом сторони можуть укласти відповідну угоду.

Головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович сказав 24 Каналу, що наразі з'являється суперечлива інформація, багато вкидів щодо ситуації з переговорами. Проте офіційний даних щодо їхніх результатів поки що немає.

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Перемир'я може тривати 40 днів

За повідомленням ЗМІ, Ізраїль під час переговорів в столиці Катару – Досі нібито пішов на поступки та погодився звільнити 400 палестинських ув'язнених з тих, що відбувають тривалі терміни у в'язниці.

ХАМАС на це має відповісти звільненням 40 заручників, які були захоплені в Ізраїлі в жовтні 2023 року. Це переважно жінки та люди похилого віку. Також передбачається, що військові дії будуть припинені на 40 днів – за кількістю заручників, яких мають звільнити.

Крім того, буде дозволено поступове повернення жителів у північну частину Сектора Газа, мають збільшитися (це була вимога ХАМАС, яку погодив Ізраїль) постачання гуманітарної допомоги. Ті 500 вантажівок щодня з гуманітарною допомогою, які ХАМАС хотів отримати, будуть надходити,

– підкреслив Шлеймович.

Незабаром після цього влада Катару заявила, що ця інформація не є вірогідною, жодного прориву в переговорах щодо припинення вогню та в угоді щодо звільнення заручників немає.

Раніше Беньямін Нетаньягу до складу ізраїльської делегації, яка проводила черговий раунд переговорів в Досі, не включав керівників ЦАХАЛ та Шабак, а тільки людей нижчого рівня. Він нібито був не дуже задоволений тим, як вони вели перемовини,

– пояснив головний редактор порталу "Деталі".

Нетаньягу здалося, що перемовники поводились занадто м'яко, на ранніх етапах пропонували більше поступок, ніж потрібно. Це призвело до появи спекулятивних публікацій про те, що він буцімто навмисно посилює свою позицію, щоб зірвати угоду.

Маємо надії

Також поширюються публікації про те, що нібито Джозеф Байден вважає, що завдяки цим домовленостям вдасться завершити бойове протистояння до 4 березня – до початку місяця Рамадан (розпочинається 10 березня 2024 року – 24 Канал).

Американці імовірно хочуть, щоб цей святковий період для мусульман у Газі пройшов без обстрілів та бомбардувань. Водночас ці слова Байдена також були спростовані.

"Є багато вкидів та водночас надій, але точної офіційної інформації наразі немає", – наголосив Еміль Шлеймович.

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