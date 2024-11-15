NYT повідомили, що пріоритетом для України є гарантії безпеки: Умєров спростував

Міністр оборони України Рустем Умєров спростував інформацію, опубліковану в The New York Times, про те, що Україна ставить на перше місце питання гарантій безпеки, а не повернення своїх територій. Він підкреслив, що метою Києва залишається відновлення територіальної цілісності.

Він каже, що зміни пріоритетів не було. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які справжні пріоритети України у війні

Міністр назвав заяви про зміну пріоритетів Києва з відновлення територіальної цілісності на гарантії безпеки "брехнею і частиною російської пропаганди". Він також наголосив, що звільнення окупованих понад 10 років територій залишається основною ціллю України.

Нашим пріоритетом, як і раніше, є захист людей, захист нації, звільнення людей від майже 10-річної тимчасової окупації, тому Крим і Донбас є частиною України,

– підкреслив він.

Раніше The New York Times повідомляв, що Україна нібито більше орієнтується на отримання гарантій безпеки в майбутніх переговорах, а не на повернення окупованих Росією територій.

Джерела видання заявили, що питання територіальних кордонів, ймовірно, будуть визначатися бойовими діями, а не переговорами. Вони зазначають, що в інтересах України будуть саме гарантії безпеки та припинення вогню.